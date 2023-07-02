أسامة ربيع: ننوع مصادر التعاون مع كل دول العالم لزيادة قدراتنا

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن وصول الحوض العائم من كوريا الجنوبية إلى بورسعيد البحرية، موضحًا أنه أحدث حوض موجود بالعالم الآن.

وشدد الفريق أسامة ربيع، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، على ضرورة تنوع مصادر التعاون مع كل دول العالم من أجل الحصول على أفضل الأشياء التي تصنعها كل دولة.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تنوع مصادر الصناعة والتعاون مع دولة العالم من أجل زيادة قدرات قناة السويس، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن قناة السويس قناة عالمية وليست مصرية فقط .

وأضاف الفريق أسامة ربيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه توجيهات مستديمة لتطوير القناة، ويتابع العمل فيها يوميا، معقبا : "كنت بقول للرئيس عايز أعمل 4 كراكات كبار 90 طن مع القطاع الخاص قالي خليهم 10 عشان القدرات تكون عندك أكثر من اللي محتاجه" .

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أنه تم عمل تنظيم لحركة الملاحة عند دخول الحوض العائم حتى لا تتعطل حركة الملاحة، لأن عبور الأحواض والحفرات تحتاج لتنظيم، وتوقف بعض السفن لمدة ساعتين وثلاثة .

استراتيجية قناة السويس

ولفت أسامة ربيع ، إلى أن قناة السويس نجحت في تخفيض زمن وصول العبور للعبارات لـ 50 %، موضحا أن أهم استراتيجية لقناة السويس لتحسين الدخل هي تطوير القدرات والامكانيات، والحوض العائم أحد مصادر تنويع الدخل للقناة .