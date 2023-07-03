كولر يجتمع مع الجهاز المعاون بالأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له، على هامش المران الذي أقيم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على مناقشة الطاقم المعاون، بخصوص برنامج الإعداد الخاص بالفترة القادمة، والتي تشهد مباريات هامة للغاية خلال فترة زمنية قصيرة، بداية من لقاء الإسماعيلي ببطولة الدوري، والمقرر لها يوم الأربعاء القادم.

وقاد ميشيل يانكون فقرات متنوعة لحراس الفريق، فيما خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا ضمن فقرات برنامج الأحمال الذي يؤديه الجميع في ظل تلاحم المباريات بالفترة الجارية.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات في الجيم للتخلص من الإجهاد، بينما قاد كولر تدريبات خططية وفنية لبقية اللاعبين بالملعب في إطار التحضير للمباراة القادمة.

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.