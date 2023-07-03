لمصلحة المواطن.. عضو محلية النواب: قانون التصالح في مخالفات البناء "شبه منتهي"

أكد النائب محمد رجب عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قانون التصالح على مخالفات البناء يشهد تعديلا للمرة الثالثة.

وقال “رجب”، في حواره مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "بتوجيهات من الرئيس السيسي سوف ينحاز قانون التصالح على مخلفات البناء لمصلحة المواطن".

وأضاف “توصلنا إلى صياغة قانون متلائم مع متطلبات المواطن”، متابعا "ننتظر أن يصل لنا القانون من وزارة العدل، وقانون التصالح في مخالفات البناء شبه منتهى بالفعل".

وأكمل "تم مناقشة كافة النقاط التي تهم المواطن في ملف التصالح على مخالفات البناء في التعديل الجديد".