عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان كفر السحيمة للمسئولين: الأراضي الزراعية غرقت بسبب الصرف الصحي

ارض زراعية
ارض زراعية

أرسل القارئ أحمد سليمان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من الإهمال في مشروع تغطية الصرف الصحي مما تسبب في إتلاف الأراضي الزراعية.

وقال في استغاثته نحن أهالي  كفر السحيمية مركز زفتى غربية نستغيث بالسادة المسؤولين بخصوص الصرف المغطى لحوض المعامل والمدارس حيث هناك خلل وإهمال  في تنفيذ المشروع  مما أتى بنتيجة عكسية وخسارة فادحة للفلاحين كما هو موضح في الصورة فالرجاء من سيادتكم إنقاذ ما يمكن إنقاذه للتواصل مع مقدم الشكوى أحمد سليمان 0125726445.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

احمد سليمان الأراضى الزراعية المتابعة المستمرة القيادة السياسية الوزارات المعنية توجهات الدولة حل مشاكل المواطنين للفلاحين نية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

استغلاها..فضيحة تهز السيدة زينب مدرب لياقة بدنية وصديقه يعترفان بتصوير العشيقة عارية

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

شوبير يعلن عن مفاجأة كبيرة في الأهلي

ترشيحاتنا

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

أسعار الذهب في السعودية اليوم الاثنين 3-7-2023

أرخص سيارة تقدمها شيري في مصر 2023 .. وصلت كام ؟

ممرات دولية تنموية.. كيف تصبح مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات؟

بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي .. إجلاء المئات من سكان جنين لأماكن آمنة

سمير فرج: الرئيس السيسي أنقذ الدولة من الانهيار في 3 يوليو.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

أعشاب حارقة للدهون الثلاثية

شاهد سيارة حمو بيكا بعد ظهورها فى عيد الأضحى .. اعرف سعرها

بفستان أسطوري.. 15 صورة من حفل زفاف شقيقة فتحي عبدالوهاب

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ