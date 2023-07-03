سكان كفر السحيمة للمسئولين: الأراضي الزراعية غرقت بسبب الصرف الصحي

أرسل القارئ أحمد سليمان يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد من الإهمال في مشروع تغطية الصرف الصحي مما تسبب في إتلاف الأراضي الزراعية.

وقال في استغاثته نحن أهالي كفر السحيمية مركز زفتى غربية نستغيث بالسادة المسؤولين بخصوص الصرف المغطى لحوض المعامل والمدارس حيث هناك خلل وإهمال في تنفيذ المشروع مما أتى بنتيجة عكسية وخسارة فادحة للفلاحين كما هو موضح في الصورة فالرجاء من سيادتكم إنقاذ ما يمكن إنقاذه للتواصل مع مقدم الشكوى أحمد سليمان 0125726445.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.