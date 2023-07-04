رئيس جامعة النيل يوضح شروط مبادرة فرصة لرواد الأعمال والابتكار

قال الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل، إن مبادرة رواد النيل بدأت بعام 2018 و كان بفكرة من جامعة النيل و طُرحت للبنك المركزي على أساس نشر ثقافة ريادة الأعمال و الإبتكار في جمهورية مصر العربية.

و أضاف وائل عقل، خلال مداخلته عبر "SKYPE" ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON" و الذي تقدمه الإعلامية "لميس الحديدي"، أن هذا الهدف كان جزء لا يتجزأ من رسالة جامعة النيل، موضحا أن البنك المركزي تحمس للفكرة .

و أوضح رئيس جامعة النيل، أنهم قاموا بإنشاء 5 حاضنات و مسرعات تكنولوجية و ذلك بدعم من البنك المركزي، و أنها ساهمت في تخريج شركات مصرية تعمل حاليا في السوق بنجاح داخل و خارج مصر.

و نوه وائل عقل، إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المسفيد من هذه المبادرة هم فقط من طلاب الجامعة، مؤكدا أن المبادرة لكل من يتفدم بفكرة جديرة إلى أن يصل إلى شركة، مضيفا إن الفرق الوحيد هو ان طلاب الجامعة يكونوا مؤهلين خلال دراستهم أن يكون لديهم خصائص و إمكانيات ريادة الأعمال مبكرا.

أفكار واعدة و قادرة على تغيير واقع الإقتصاد المصري

و تابع، أن نظام جامعة النيل مبني على الإعتمادية على المشروعات و إحتياجات السوق و ذلك ما يتبعه الطالب بداية من إلتحاقه بالجامعة و حتي تخرجه منها، خاتما أن الأفكار التي طرحت من الشباب هي أفكار واعدة و قادرة على تغيير واقع الإقتصاد المصري، قائلا: "الشباب المصري لديه حماس و فطرة و رهبه لإثبات الوجود و النجاح".