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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلاد هاني سلامة.. اعرف أبرز محطات حياته الفنية

هاني سلامة
هاني سلامة

يحتفل اليوم الفنان هاني سلامة بعيد ميلاده، الذي قدم أعمالا مميزة عند الجمهور.

من هو هاني سلامة 

ولد هاني سلامة في مثل هذا اليوم من شهر يوليو عام 1977 بمدينة القاهرة، وينتمي لأكبر عائلات مدينة الإسكندرية، عاش في الكويت، وكان يعمل مستشارا إعلاميا، وتعلم في مدارس الكويت قبل أن ينتقل إلى القاهرة، ويلتحق بالمعهد الحديث لعلوم الكمبيوتر بالمعادي.

فور تخرج هاني سلامة من المعهد، تقدم لاختبارات شركة مصر للأفلام العالمية، لصاحبها المخرج العالمي يوسف شاهين، وكان يتمنى أن يتم تقديمه كمطرب، لكنه عمل في التمثيل، وقدم العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وأشهرها فيلم "الآخر".

وتزوج هاني سلامة من خارج الوسط الفني، من بريهان الشريف، ورزق منها بابنتيه مريم ومليكة.

المشوار الفني لـ هاني سلامة

بدأ هاني سلامة مسيرته الفنية عندما شارك لأول مرة مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "المصير" أمام نور الشريف ومحمود حميدة وصفية العمري وروجينا، والذي تم عرضه في عام 1997.

توالت أعمال هاني سلامة الفنية، وانتقل إلى الدراما، وقدم العديد من  المسلسلات الناجحة في الموسم الرمضاني لأكثر من عام، وأبرزها مسلسل "الداعية"، و"بين السما والأرض" في عام 2021.

هاني سلامة ويوسف شاهين

يعتبر هاني سلامة، الابن الروحي للمخرج الراحل يوسف شاهين، حيث قدم معه شخصية بطل فيلم "الآخر" مع النجمة المعتزلة حنان ترك، وهو أول بطولاته المطلقة مع المخرج يوسف شاهين.

وفي حديث سابق لـ هاني سلامة، قال: "كلنا تلاميذ يوسف شاهين، وقبل خالد يوسف كان يسري نصر الله وعلي بدرخان وعاطف الطيب الذين كانوا مقربين من يوسف شاهين، والذي كان له بريقا مختلفا”.

وأكد أنه لم يقع في فخ يوسف شاهين كما يقول البعض، موضحا: “شاهين مكنش بيقول لحد من الممثلين قلدني، ولكن كان بيظبط وتر الإحساس، ويقربك منه أوي، وأنت بموهبتك تكمل، يوسف شاهين كان بيقعد معايا يوصل لرغبته في الوصول لإحساس معين، وهو أبرع المخرجين في ذلك".

هاني سلامه

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