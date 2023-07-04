وفاة 50 حاجا جزائريا بالبقاع المقدسة خلال تأدية الشعائر

خلال موسم الحج..

سجلت السلطات الجزائرية وفاة أكثر من 50 حالة في صفوف الحجاج الجزائريين بالبقاع المقدسة في السعودية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، يوسف بلمهدي، والتي نقلتها صحيفة الرؤية العمانية.

وأوضح كذلك أن القطاع سجل أيضا حالة وفاة واحدة ضمن الحجاج المفقودين، موضحا أن "كل سنة يتم تسجيل حجاج مفقودين ومتخلفين لعدة أيام ثم يتم إرجاعهم".

كما ثمن الوزير دور الأئمة "المهم" للحفاظ على المرجعية الدينية في البلاد، مشيرا إلى أن "حج هذه السنة لا يمكن مقارنته بالموسمين الماضيين من بدايته إلى نهايته".