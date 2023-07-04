شاومينج ينشر إجابة امتحان الاستاتيكا بعد 46 دقيقة من توزيعه بلجان الثانوية

تشهد الآن جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تداولا لـ إجابات امتحان الاستاتيكا 2023 ، الذي يؤديه الآن طلاب شعبة علمي رياضة داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .

يأتي ذلك بعد أن نجح شاومينج بعد دقائق من توزيع امتحان الاستاتيكا 2023 ، في نشر اجزاء من اسئلة الامتحان على جروباته عبر تطبيق تليجرام .

ويتتبع الآن فريق مكافحة الغش الإلكتروني الصور المتداولة لتحديد مكان وهوية مصورها وناشرها لإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاهه وفقا لـ قانون مكافحة الغش الإلكتروني .

وكانت قد حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع طلاب الثانوية العامة 2023 من محاولة تصوير امتحانات الثانوية العامة 2023 واذاعتها على جروبات الغش ، كما حذرت من حيازة التليفون المحمول في اللجنة من الاساس ، مشددة على أن مثل هذه الأمور تعرض الطالب لإلغاء امتحانه فورا وتحرير محضر غش وتطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه .

وزير التعليم : الوزارة تواجه أى عملية غش إلكتروني

حيث شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكتروني في امتحانات الثانوية العامة 2023 بحزم شديد، مشيراً إلى إحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

كما وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جميع مسئولي لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.