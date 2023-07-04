تعرف على أسعار النفط بعد استقراره في التعاملات الأسيوية المبكرة

استقرت أسعار النفط ،اليوم الثلاثاء، في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ تأثرت الأسواق بمصاعب على صعيد الإمدادات.

وبسبب تخفيضات مزمعة في أغسطس المقبل من قبل أكبر مصدرين للخام وهم المملكة العربية السعودية وروسيا، وذلك في مواجهة بيانات اقتصادية ألمحت إلى ضعف الطلب على الخام، مما أدى إلى استقرار أسعار النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 74.87 دولار للبرميل.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.06 دولار للبرميل، بزيادة 27 سنتا أو 0.3 بالمئة.

يذكر أن الأسواق الأمريكية مغلقة اليوم، بسبب عطلة في البلاد.

وسجل خاما القياس تراجعا بلغ واحدا بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة.