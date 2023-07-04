بعد زلزال بحر قزوين.. بيان مهم من السفارة السعودية في أذربيجان



حذرت سفارة السعودية في أذربيجان رعاياها من تبعات الهزة الأرضية التي تعرضت لها البلاد، والتي كان مركزها بحر قزوين.

وقالت السفارة في بيان مهم لها : تتابع السفارة آثار الهزة الأرضية التي لم تسفر عن وقوع ضحايا أو أضرار ولله الحمد .

وأضافت: تهيب السفارة بجميع المواطنين الموجودين في أذربيجان التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث”

وضرب زلزال بلغت قوته 5.7 على مقياس ريختر, في بحر قزوين بأذربيجان، وأفاد مركز رصد الزلازل في أذربيجان, بأن مركز الزلزال وقع على عمق 35 كيلومترا في بحر قزوين, وعلى بعد 46 كيلومترا شمال شرق مدينة خاشماز , مضيفاً أنه لم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية جراء الزلزال.