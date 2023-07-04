بالقانون .. حظر إقامة منشآت لتداول المخلفات الخطرة دون ترخيص

نظم قانون تنظيم المخلفات الجديد، طرق التخلص من المخلفات الخطرة وذلك من خلال الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بذلك .

وفي هذا الصدد، نص القانون على أن يكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.

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وطبقا للقانون ، يتم إنشاء لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة بجهاز تنظيم المخلفات المزمع إنشاءه.

و تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.