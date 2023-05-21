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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التخلص من المخلفات الخطرة بجميع الموانئ المصرية.. انخفاض ملوثات هواء القاهرة 25%

صدى البلد

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن معيشة  المواطن المصري والارتقاء بالخدمات جزء أصيل في رؤية مصر 2030، لكن وضعت تحديات البيئة العالمية ضمن هذه الأهداف التي تركز على الحد من التلوث وخفض نسب التلوث من مياه وتربة وهواء، وكذلك ملف المخلفات الصلبة البلدية، إضافة إلى الترشيد في استخدام الموارد الطبيعية والاستخدام المستدام لها والتعامل مع المشكلات الكوكبية.

غلق المقالب العشوائية 

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في الاحتفال باعتماد وتدشين خدمات المكتب الاستشاري العلمي لإدارة الحرب الكيميائية، والتعاون  مع القوات المسلحة وإدارة الحرب الكيميائية خلال 2019 في حل مشكلة عدد من المقالب العشوائية المفتوحة المتواجدة حول القاهرة وغلق هذه المقالب العشوائية، موضحة أن أكبر مثال على ذلك مقلب مدينة السلام الذي تم إعادة هيكلة هذا المقلب مرة أخرى والتخلص من المخلفات بتكنولوجيا حديثة وبمشاركة من القطاع الخاص.

 

التخلص من المخلفات الخطرة بجميع الموانئ المصرية 

استمرار التعاون مع  إدارة الحرب الكيميائية في الحد من التلوث ومنها التخلص من المواد والمخلفات الخطرة بكل الموانئ المصرية على مستوى الجمهورية بصورة آمنة وعلمية دقيقة، وذلك خلال وقت قياسي بلغ 4 اشهر وذلك لعدم تعرض الدولة المصرية لأية مشاكل بيئية، وكذلك الاستفادة من المواد والنفايات الخطرة فى بعض الصناعات، وهو مثال بسيط لشراكة الملف البيئي بين مختلف الجهات وكيفية تقليل الأضرار الصحية.

خفض ملوثات القاهرة 25%‎

وتم خفض نسبة تلوث هواء القاهرة 25% وكان من المتوقع خفض التلوث بنسبة 5% فقط، إضافة إلى الوصول بنسبة برنامج قومي وطني استراتيجي للإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية وكانت تتم عمليات دفن للمخلفات خلال عام 2018 بنسبة تبلغ 80% في ظل عدم وجود بنية تحتية واضحة، وذلك بناء علي تكليفات رئيس الجمهورية بالعمل على إنشاء بنية تحتية وإنشاء مدافن ومصانع تدوير ومحطات وسيطة للارتقاء بمنظومة المخلفات، والتعاون في هذا الملف مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وإدارة الحرب الكيميائية بالمسح البيئي.

البيئة التلوث خفض نسب التلوث مياه وتربة وهواء ملف المخلفات الصلبة

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