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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

استشارى يكشف حقيقة
استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي

انتشر فى الأونة الأخيرة بعض الشائعات حول مخاطر مسحوق التالك وعلاقته بالسرطان، ولكن لا يوجد دليل علمي قاطع يثبت هذا الزعم.

وفى هذا الإطار ، كشف الدكتور عصام البقلي خبير الجراحات التجميلية من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، حقيقة هذه الشائعات ، وقال على الرغم من أن بعض الدراسات أشارت إلى احتمالية زيادة خطر الإصابة بسرطان المبيض لدى النساء اللواتي يستخدمن مسحوق التالك على المنطقة التناسلية لفترات طويلة، إلا أن هذه النتائج ليست نهائية، ويجب إجراء المزيد من البحوث لتأكيد هذه العلاقة.

وبشكل عام، يعد مسحوق التالك مادة آمنة للاستخدام، ولكن يجب تجنب استخدامه على الأطفال الرضع مباشرة على بشرتهم، خاصة إذا كانوا يعانون من طفح جلدي، حيث يمكن أن يسبب تهيجًا للجلد والتهابًا، ويجب استخدامه بحذر على المناطق الحساسة الأخرى من الجسم، وتجنب تناوله عن طريق الفم.

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طريقة عمل الفول النابت

ما هي البدائل الآمنة لمسحوق التالك؟

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان 

هناك بعض البدائل الآمنة لمسحوق التالك التي يمكن استخدامها لتجنب أي مخاطر صحية محتملة، ومن هذه البدائل:

مسحوق الذرة: يمكن استخدام مسحوق الذرة كبديل آمن لمسحوق التالك، حيث يساعد على امتصاص الرطوبة ويحمي الجلد من التهيج.

مسحوق الأرز: يمكن استخدام مسحوق الأرز كبديل لمسحوق التالك، حيث يساعد على امتصاص الرطوبة ويحمي الجلد من التهيج.

كريمات الحماية من الطفح الجلدي: يمكن استخدام كريمات الحماية من الطفح الجلدي بدلاً من مسحوق التالك، حيث تحتوي هذه الكريمات على مواد مثل أكسيد الزنك والبانثينول التي تحمي الجلد من التهيج والطفح الجلدي.

الحفاظات القطنية: يمكن استخدام الحفاظات القطنية بدلاً من الحفاظات البلاستيكية التي تسبب الطفح الجلدي وتتسبب في الحاجة إلى استخدام مسحوق التالك.

القطن المنشف: يمكن استخدام القطن المنشف بدلاً من مسحوق التالك لتجفيف الجلد بعد الاستحمام أو التعرق.

من المهم تذكر أنه يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي بديل لمسحوق التالك، وخاصة إذا كانت هناك أي مشاكل صحية معروفة.

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