عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد زواجه من شقيقة فتحي عبدالوهاب.. تعرف على جنسية انتوني مارين ومهنته

صدى البلد

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته د. حنان، على أنتوني مارين وذلك بقصر محمد علي بالمنيل، بحضور الأهل وأصدقاء العائلتين.

وقد حضر الحفل العديد من الفنانين منهم الفنان محمد رجب و الفنانة صفاء الطوخي، والمؤلف هاني سرحان و الفنان غفران محمد و المنتج حسام شوقي.

وتصدر اسم زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب التريند وبحث الجميع عن جنسيته وعمله، وانتوني مارين هو  رجل أعمال أمريكي الجنسية من أصل مصري يعيش بين مصر وأمريكا، ويمتلك مجموعة من الشركات.

شاهد.. فستان زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب يشعل السوشيال ميديا

نشرة الفن.. شاهد حفل زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب .. أحمد يونس يغادر غرفة العمليات

يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب مسلسل الكتيبة ١٠١ و الذي شارك به في السباق الرمضاني .. و كان من بطولة عمرو يوسف ، وفتحي عبد الوهاب، وآسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، رشا مهدى وغيرهم من النجوم والنجمات.

و شارك أيضا في مسلسل سوق الكانتو والذي عرض في شهر رمضان الماضي وكان من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين و مها نصار من تأليف هاني سرحان و من اخراج حسين المنباوي.

الفنان فتحى عبد الوهاب الفنانة صفاء الطوخي امريكي الجنسية حسين المنباوى رمضان الماضي زفاف شقيقة فتحي عبد الوهاب زفاف شقيقته فتحي عبد الوهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. وزير التعليم يعتمدها خلال ساعات

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

بيت الروبي يتصدر شباك التذاكر بـ 5 مليون جنيه

عمرو الليثي ناعيا علاء عبدالخالق: أغانيه شكلت وجداننا

قرار حازم من تونس ورد فعل غير متوقع من الموسيقيين.. تطورات مثيرة في أزمة أحمد سعد

اكتأبت 3 سنين .. أبرز تصريحات عمرو مصطفى مع إيمان الحصري

أخبار الفن| وفاة علاء عبد الخالق.. واعتذار أحمد سعد لـ سيدات تونس

في عيد ميلاد هاني سلامة.. اعرف أبرز محطات حياته الفنية

في عيد ميلاد شيكو| اعرف اسمه الحقيقي.. وسر احتفاله بشعر محمد صلاح

بدا عليه التعب.. آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق قبل وفاته

ترشيحاتنا

متدرج الصعوبة.. شاهد آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان الاستاتيكا

حجازي يطمئن على مستوى امتحانات الثانوية العامة اليوم ويتأكد من وضوح الاسئلة

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

مندوب فلسطين: يجب وضع جيش الاحتلال على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال

حقيقة تراجع الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم في الموازنة

بفارق ضئيل عن مصر| الإمارات تتصدر قائمة الدول العربية المنتجة للطاقة الشمسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

استشارى يكشف حقيقة التحذير من مادة شائعة لعلاج المذح الجلدي تسبب السرطان

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ