بعد زواجه من شقيقة فتحي عبدالوهاب.. تعرف على جنسية انتوني مارين ومهنته

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته د. حنان، على أنتوني مارين وذلك بقصر محمد علي بالمنيل، بحضور الأهل وأصدقاء العائلتين.

وقد حضر الحفل العديد من الفنانين منهم الفنان محمد رجب و الفنانة صفاء الطوخي، والمؤلف هاني سرحان و الفنان غفران محمد و المنتج حسام شوقي.

وتصدر اسم زوج شقيقة فتحي عبد الوهاب التريند وبحث الجميع عن جنسيته وعمله، وانتوني مارين هو رجل أعمال أمريكي الجنسية من أصل مصري يعيش بين مصر وأمريكا، ويمتلك مجموعة من الشركات.

يذكر أن أخر أعمال الفنان فتحي عبد الوهاب مسلسل الكتيبة ١٠١ و الذي شارك به في السباق الرمضاني .. و كان من بطولة عمرو يوسف ، وفتحي عبد الوهاب، وآسر ياسين، خالد الصاوي، وفاء عامر، رشا مهدى وغيرهم من النجوم والنجمات.

و شارك أيضا في مسلسل سوق الكانتو والذي عرض في شهر رمضان الماضي وكان من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين و مها نصار من تأليف هاني سرحان و من اخراج حسين المنباوي.