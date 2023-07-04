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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من هو السفير التركي الجديد لدى القاهرة.. بروفايل

السفير التركي لدى
السفير التركي لدى القاهرة صالح موتلو شين

رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شين كسفير لها في القاهرة.

من هو صالح موتلو شين؟

ولد صالح موتلو شين عام 1964 في مدينة إميرداج التركية، والتي أكمل تعليمه الابتدائي فيها، وبعد ذلك، انتقل مع عائلته إلى مدينة إسكيشهير وهناك أكمل دراسته الثانوية عام 1983.

تخرج في جامعة أنقرة، كلية العلوم السياسية ، قسم العلاقات الدولية، عام 1989.

 

مشواره الدبلوماسي

وبدأ مشوار صالح موتلو شين الدبلوماسي، والذي كان حافلاً بالعديد من الإنجازات بالمحطات الداخلية والخارجية، حيث عمل بوزارة الخارجية التركية نحو 30 عاما.

عمل صالح موتلو شين في منصب سكرتير ثالث في سفارة تركيا بكابول عام 1994، وسكرتير ثالث في التمثيل الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عام 1996 .

وشغل منصب كاتب ثالث في إدارة مراقبة الهجرة القنصلية في عام 2000، وكاتب ثان وكاتب رئيسي في سفارة تركيا بالرياض عام 2002.

والتحق بالسفارة التركية في وارسو وعمل فيها سكرتير أول ووكيل وزارة عام 2004، قبل أن يشغل منصب القنصل العام في مدينة جدة بين عامي 2008 و2012.

وشغل منصب نائب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة بلقب سفير بين عامي 2012 و2014.

وأصبح رئيس دائرة في وزارة الخارجية التركية، ونائبا للمديرية العامة لأوروبا الشرقية بالوزارة ثم عمل كنائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2014.

كما شغل منصب المندوب الدائم لتركيا لدى منظمة التعاون الإسلامي. 

وهو حاليا عضو في المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية بتركيا بين 24 يوليو 2015 ويناير 2020.

وبدأ صالح موتلو شين في عمله في منصب القائم بأعمال السفير التركي في السفارة التركية في القاهرة في 21 يونيو 2022. 

استشاري الخارجية التركية الخارجية التركي السفير صالح موتلو العلوم السياسية العلاقات الدولية العلاقات الدبلوماسية الداخلية والخارجية

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