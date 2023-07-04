الأهلي يغادر للإسكندرية استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة في الخامسة من مساء اليوم، استعدادًا للمباراة القادمة أمام الإسماعيلي في اللقاء المؤجل من الجولة رقم 18 بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يختار مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر القائمة التي ستغادر إلي الإسكندرية مساء اليوم إستعداداً لمباراة الإسماعيلي .

ويتربع الفريق على صدارة بطولة الدوري برصيد 69 نقطة، بعد أن تعادل مع فيوتشر في اللقاء الذي جمع الفريقين الأحد والمؤجل من الجولة رقم 24 ببطولة الدوري.