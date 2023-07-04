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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مندوب فلسطين: يجب وضع جيش الاحتلال على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال

مهند العكلوك
مهند العكلوك

أكد مهند العكلوك، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية، أنه يطالب الأمين العام بالأمم المتحدة بمتابعة قرارات الأمم المتحدة بخصوص حماية الشعب الفلسطيني، ووضع الأليات العملية لتطبيق هذه الحماية.

مندوب فلسطين :نستغرب عدم وجود جيش الأحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الأن


وأضاف "العكلوك"  مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية خلال مؤتمر صحفي، أنه يطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوضع إسرائيل قوة الاحتلال والفصل العنصري ، وجيشها العدواني على قائمة العار الأممية لقاتلي الأطفال.

وتابع  مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية:"أننا نستغرب عدم وجود جيش الأحتلال الإسرائيلي على هذه القائمة حتى الأن، خاصه أننا نشهد أستهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينين"

 

مندوب فلسطين الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني جيش الاحتلال الإسرائيلي الجامعة العربية

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