داخل الجيم.. شاهد محمد صلاح يستعرض رشاقته البدنية

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”.

وظهر محمد صلاح، من داخل الجيم، عبر خاصية “الاستوري”، وهو يؤدي التمارين الرياضية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، عن سعر محمد صلاح لاعب ليفربول، في الموسم الجديد للبطولة.

وتم طرح صلاح بسعر 12.5 مليون جنيه استرليني، وهو ثاني أغلى لاعب في اللعبة للموسم المقبل.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللعبة للموسم الجديد بسعر 15 مليون جنيه استرليني.