عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

داخل الجيم.. شاهد محمد صلاح يستعرض رشاقته البدنية

محمد صلاح
محمد صلاح

نشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وليفربول الانجليزي، صورة جديدة من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام”.

وظهر محمد صلاح، من داخل الجيم، عبر خاصية “الاستوري”، وهو يؤدي التمارين الرياضية، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكشفت لعبة فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”، عن سعر محمد صلاح لاعب ليفربول، في الموسم الجديد للبطولة.

وتم طرح صلاح بسعر 12.5 مليون جنيه استرليني، وهو ثاني أغلى لاعب في اللعبة للموسم المقبل.

ويتصدر النرويجي إيرلينج هالاند قائمة أغلى اللاعبين في اللعبة للموسم الجديد بسعر 15 مليون جنيه استرليني.

محمد صلاح صلاح ليفربول منتخب مصر مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

معاش للصغير ومنح تعليمية.. خطة التضامن لمنع خروج الأطفال من المدارس ومكافحة عملهم

خالص عزائي .. محمد حماقي ينعى علاء عبد الخالق

لم ولن تغيبوا عن تفكيري.. حسن الرداد يحيي ذكرى وفاة والده وشقيقه

ناس محروقة من شخصي.. خالد الغندور يفتح النار على مهاجميه بهذه الرسالة

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

صديق عزيز.. خالد الغندور ينعى علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

حلا شيحة تنعى علاء عبد الخالق

ترشيحاتنا

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ميتلاند حدد سعره.. إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد| ما هو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ