الري تعدد إنجازات الدولة في استصلاح الأراضي ومعالجة المياه

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن محدودية الموارد المائية في مصر، هو التحدي الأكبر الذي يواجه الدولة، ولذلك تسعى الدولة إلى توفير جميع احتياجات الدولة من المياه.

وأضاف محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ”8 الصبح" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 110 مليارات متر مكعب والموارد المتاحة تمثل فقط 60 مليار متر مكعب، معقبا: “الدولة نجحت في إدارة المياه بشكل احترافي، نجحنا في استصلاح الأراضي البعيدة عن الوادي والدلتا”.



وتابع: “نجحنا في استصلاح تلك الأراضي، من خلال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وذلك دليل على مجهود الدولة لتوفير قدر كبير من المياه لاستصلاح الأراضي الزراعية”.

وأوضح أن محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف هي أكبر محطة للمياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، متابعا: “يجرى حاليًا تنفيذ مشروع محطة «الحمام»، والتي تعد أكبر محطة للمياه أيضًا بكمية تصل إلى 7 ملايين ونصف المليون متر مكعب باليوم”.



