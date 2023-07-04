غادر بلا أمتعة.. السعودية تطلق مبادرة جديدة تخص الحجاج

أطلقت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ"، اليوم (الثلاثاء)، مبادرة "غادر بلا أمتعة"، وذلك تسهيلا لحركة الحجاج أثناء عودتهم إلى بلدانهم.

وذكرت الهيئة ، أن المبادرة تستهدف إرسال أمتعة الحجاج قبل مغادرة البعثة بـ48 ساعة، مما يسهم في تسهيل حركة الحجاج وضمان تنقلهم بشكل سريع وانسيابي بحسب أخبار السعودية 24.

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى ضمان انسيابية حركة الحجاج وتسريع إنهاء إجراءات سفر السفن، وتسريع نقل الحجاج من صالة المغادرة إلى السفينة، وتسريع إجراءات المغادرة وهي التفتيش الشخصي وإنهاء إجراءات السفر.