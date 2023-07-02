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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الكشف عن عدد الحجاج المغادرين عبر مطارات المملكة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

قالت شركة مطارات القابضة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إن 1.6 مليون حاج يغادرون عبر مطارات المملكة الرئيسة.

يأتي ذلك بعد إتمام حجاج بيت الله الحرام مناسكهم في سهولة ويسر بتضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة المسؤولة عن موسم الحج، وتعاون 40 قطاعا وجهة حكومية في سبيل نجاح موسم الحج من خلال العمل بتنسيق متواصل لتهيئة جميع احتياجات الحجاج.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف البنك المركزي السعودي، بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع إنفاق المسافرين والزوار القادمين للمملكة إلى 9.8 مليار دولار بما يقارب 37 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023.

وارتفع إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة وبلغ نحو 3.7 مليار دولار بنسبة 7.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وكان إنفاق السعوديين على السفر في الخارج ارتفع بنسبة 310 % في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

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وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليارات ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية موسم الحج

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