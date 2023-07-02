السعودية..بيان عاجل من البنك المركزي بشأن إنفاق زوار المملكة خلال 3 أشهر

كشف البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع إنفاق المسافرين والزوار القادمين للمملكة إلى 9.8 مليار دولار بما يقارب 37 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2023.

وارتفع إنفاق المسافرين إلى خارج المملكة وبلغ نحو 3.7 مليار دولار بنسبة 7.9 % مقارنة بالربع الأول من عام 2022.

وكان إنفاق السعوديين على السفر في الخارج ارتفع بنسبة 310 % في الربع الرابع من عام 2022 إلى 7.16 مليار دولار، مقارنة بالربع المماثل من العام 2021.

وأوضح التقرير الشهري للبنك المركزي السعودي أن موجودات "ساما" زادت بمقدار 7.5 مليارات ريال في مايو الماضي، مقابل 1.864 تريليون ريال في الشهر المماثل من العام 2022.