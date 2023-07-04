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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ارمي بياضك.. الأهلي يرد على اهتمام النصر السعودي بضم محمد الشناوي

محمد الشناوي
محمد الشناوي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، موقف النادي الأهلي من رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: "مسئول بنادي النصر السعودي مع أحد المسئولين بالنادي الأهلي “مجرد دردشة” حول موقف الأهلي من إمكانية رحيل محمد الشناوي".

وأضاف: "مسئول الأهلي قال لنظيره في النصر، ارمي بياضك، ليرد عليه الأخير بأنه يريد معرفة موقف واضح من الأهلي بشأن مصير الشناوي".

وتابع  شوبير: "مسئول الأهلي رد بأن النادي يرحب بإمكانية رحيل حارسه، ولكن لا بد من وصول عرض يليق باسم محمد الشناوي".

وواصل: "بالنسبة لموقف النصر السعودي، فإنه يريد التعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد، وفي حال ضم دي خيا سيصرف النادي السعودي النظر عن ضم محمد الشناوي، لكن في حال فشل المفاوضات ستكون الأمور أكثر جدية داخل النصر لضم محمد الشناوي".

الأهلي يستعد لمباراة الإسماعيلي

في  سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا، الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ 13 بـ 44 نقطة.

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