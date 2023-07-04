تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى

وتراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وبنك كريدي أجريكول مصر، والقابضة المصرية الكويتية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك، والقلعة للاستثمارات المالية

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17585 نقطة

وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21358 نقطة

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 7357 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3549 نقطة>

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 5257 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة>