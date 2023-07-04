عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة
البورصة

 تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أول جلسة بعد إجازة عيد الأضحى

وتراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي (مصر)، والشرقية-إيسترن كومباني، وبنك كريدي أجريكول مصر، والقابضة المصرية الكويتية، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، والسويدي إليكتريك، والقلعة للاستثمارات المالية

فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17585 نقطة

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3264 نقطة

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 21358 نقطة

 ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 7357 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 3549 نقطة>

 وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 5257 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.34% ليصل إلى مستوى 5487 نقطة>

البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30 أداء الشركات تداولات الأسهم مال واعمال اخبار مصر ضغوك بيعية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

البورصة تربح 24.8 مليار جنيه خلال يونيو

ترشيحاتنا

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ميتلاند حدد سعره.. إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد| ما هو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ