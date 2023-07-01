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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل أول شركة في التاريخ قيمتها السوقية 3 تريليون دولار

Apple
Apple

حققت شركة "آبل" Apple الأمريكية إنجاز غير مسبوق، وأصبحت أول شركة متداولة في البورصة تنهي يوم تداول بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار، مدعومة بزيادة 2.31٪ في أسهمها يوم الجمعة .

وفقا لتقرير موقع gizmochina شهدت شركة التكنولوجيا العملاقة قفزة استثنائية في قيمتها بالبورصة، حيث ارتفع سهمها بنحو 46٪ خلال هذا العام فقط، يعد هذا الإنجاز المدهش حتى بمقاييس الشركات العمالقة أكثر أهمية بالنظر إلى أن القيمة السوقية لشركة  Apple  سبق لها وأن تجاوزت 3 تريليونات دولار في تداولات يناير 2022 لكنها فشلت في الاحتفاظ بهذا المركز والإغلاق عند نفس المستوى.

Apple 

كانت القوة المحفزة وراء النجاح الكبير الذي حققته شركة "آبل" في سوق الأسهم خلال العام الحالي هو هواتفها الذكية الرائدة في العالم "آيفون" iPhone. منذ تقديمه من قبل الراحل ستيف جوبز في عام 2007 ، لعب iPhone دورًا محوريًا في رحلة Apple للتقدم إلى الصفوف الأمامية. 

مع تجاوز المبيعات التراكمية 2 مليار وحدة ، لا يزال جهاز iPhone هو الركيزة الأساسية للشركة في المبيعات و في الإيرادات السنوية لآبل، حيث يمثل ما يقرب من نصفها، بالرغم من تنوع الأجهزة التي تقدمها العلامة التجارية، مثل الأجهزة اللوحية والساعات الذكية وغيرها من المنتجات المتميزة.

تظهر بقوة هيمنة  Apple  على سوق الهواتف الذكية في كل من الولايات المتحدة والصين تحديدا. في الولايات المتحدة ، تنتمي جميع الهواتف الذكية الخمسة الأكثر مبيعًا إلى iPhone ، وتستحوذ على أكثر من 50٪ من إجمالي حصة السوق. وبالمثل ، في السوق الصينية ، يتمتع iPhone بشعبية لا ينافسه أي هاتف آخر، حيث يحتل أربعة من المراكز الخمسة الأولى في الأعلى مبيعا.

على الرغم من تحديات السوق خلال الآونة الأخيرة، حافظت Apple على قوتها وتأثيرها في الأسواق. في الربع الثاني من العام المالي 2023 ، وصلت عائدات iPhone إلى 51.334 مليار دولار ، متجاوزة أداء نفس الفترة من العام السابق مسجلة بذلك رقمًا قياسيًا جديدًا في النتائج الربع سنوية.

في حين انجذب تركيز كل شركات التكنولوجيا نحو الذكاء الاصطناعي (AI) ، اتبعت Apple مسارها الخاص المختلف لتدل بذلك على تفردها وأنها تسلط طريقا مختلفا ولا تتبع السائد والرائج، مع تركيز محدود على التكنولوجيا الناشئة.

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الخط المختلف هو ما يميز  Apple عن منافسيها ، مثل Microsoft و Google و Nvidia و Meta ، الذين تبنوا الذكاء الاصطناعي بكل الإمكانيات المتاحة لديهم. الجدير بالذكر أن أربع شركات أمريكية أخرى ، بما في ذلك "ألفابيت" Alphabet و "مايكروسوفت" Microsoft و "أمازون" Amazon و "إنفيديا" Nvidia ، تتباهى حاليًا بتقييمات تتجاوز تريليون دولار.

من ضمن عوامل نجاح آبل Apple وجعلها تحقق هذه النتائج المدهشة في سوق تداول الأسهم هو الإطلاق الأحدث لديها الخاص بنظارة Apple Vision Pro التي طال انتظارها ، وهي سماعة رأس بتقنية الواقع المعزز (AR) من المقرر طرحها للبيع العام المقبل بسعر 3499 دولارًا. مع هذا الإصدار ، تهدف Apple إلى إحداث ثورة في مجال الواقع المعزز AR.

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