ميزة تغير قواعد اللعبة.. مفاجأة قادمة مع هواتف iPhone 15 Pro

كشفت تسريبات أن هواتف iPhone 15 Pro القادمة من شركة آبل الأمريكية ستحصل على عدد من الميزات والمفاجآت الكبيرة أبرزها خاصية من شأنها تغيير قواعد اللعبة في تصميم الهواتف الذكية، حيث ستحصل الهواتف على إطار مصنوع من التيتانيوم.

وبحسب موقع TechRadar فإن آبل ستستبدل الإطار الموجود في هواتف iPhone 14 Pro وهو إطار فولاذي مقاوم للصدأ بإطار من التيتانيوم مع هواتف iPhone 15 Pro والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % .

وتتمتع مادة التيتانيوم بأنها بنفس القوة التي يتمتع بها الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يشير إلى أن iPhone 15 Pro يمكن أن يكون أخف بكثير من iPhone 14 Pro بينما يقدم نفس المستوى من المتانة.

وسيحظى هاتف iPhone 15 Pro Max ذو الوزن الأثقل بالاستفادة أيضًا من إطار التيتانيوم، نظرا لأنه كان يسبب مشكلات كبيرة لمقتنيه نظرا لوزنه الثقيل، والذي يزن حوالي 240 جرام، وتخطط آبل للابتعاد عن إطارات هواتف آيفون المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في أقرب وقت ممكن.

كما تخطط آبل للبدء في استخدام التيتانيوم في فئات الأجهزة الأخرى أيضًا حيث أنه في الوقت الحالي ، تعد ساعة آبل الذكية Apple Watch Ultra هي المنتج الوحيد الذي يحتوي على هذه المادة من شركة آبل.

وفقا للموقع فإن استخدام التيتانيوم في هواتف iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max سيؤدي حتمًا إلى زيادة تكلفة شراء كلا الهاتفين بشكل ملحوظ، حيث ستحصل الهواتف على عدد من الميزات الكبيرة الأخرى منها تخلى الهواتف عن أزرار الصوت والطاقة، حيث سيتم استخدام محركي Taptic إضافيين لإعطاء ردود فعل لمسية عند الضغط على الأزرار، دون أن تتحرك الأزرار فعليًا.