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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نسخة من ساعات آبل وبطارية 7 أيام.. Noise تطلق ColorFit Vision 3

Noise ColorFit Vision
Noise ColorFit Vision 3

بعد إطلاق شركة "نويز" لساعاتها الذكية من طراز  Noise Crew Pro ، و NoiseFit Fuse ، و NoiseFit Vortex في وقت سابق من هذا الشهر، طرحت العلامة التجارية الهندية للإلكترونيات ساعتها الذكية الرابعة لهذا الشهر والتي تسمى Noise ColorFit Vision 3، لتكون خليفة طراز ColorFit Vision 2.

ووفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، تأتي الساعة الذكية الجديدة بإمكانيات أفضل وأحدث مقارنةً بـ ColorFit Vision 2 ، ويأتي الطراز الجديد بشاشة أكبر ، ودعم اتصال بلوتوث، ومظهر أكثر تميزًا. 

ونقدم إليك كافة تفاصيل الساعة

Noise ColorFit Vision 3

مواصفات Noise ColorFit Vision 3

تتميز ساعة Noise ColorFit 3 بشاشة مستطيلة نوعها AMOLED مقاس 1.96 مع حواف مستديرة ، مما يوفر دقة وضوح 410 × 502 بكسل، وعلى غرار ساعات Apple الرائدة، تأتي ساعة ColorFit 3 مع تاج رقمي ومجموعة أزرار جانبية. 

وتتوفر  الساعة الذكية  بخيارات متنوعة من الأساور المعدنية والجلدية حسب ذوق المستخدم كما أنها مزود بتقنية اتصال بلوتوث Bluetooth 5.3 ، مما يضمن اتصالاً سلسًا ويعزز تجربة الاتصال باستخدام تقنية "TRU SYNC".

Noise ColorFit Vision 3

وبفضل شاشة AMOLED ، تدعم الساعة وظيفة العرض الدائم دون استنزاف لعمر وطاقة البطارية، علاوة على ذلك، تقدم العلامة التجارية أكثر من 150 وجهًا للساعة وتسمح بتخصيص وجوه الساعة لتتوافق مع باقي ملابسك وحالتك المزاجية.

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وبالنسبة للميزات الصحية، توفر ColorFit Noise 3  مجموعة من المزايا الخاصة باللياقة البدنية والحالة الصحية، منها مراقبة مستمرة لمعدل ضربات القلب على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع، وضبط التنفس ومتعقب الدورة الشهرية للنساء ، ومراقبة تشبع الأكسوجين في الدم spO2 ، وقدرات قياس الإجهاد ، ومتعقب مراحل النوم.

كما يتوافر في الساعة مجموعة واسعة من 100 نمط رياضي مختلفة لمن يهتم بالرياضة، بالإضافة إلى أن الساعة مقاومة للماء وبتصنيف IP68 ، مما يحميها من رذاذ الماء، وتوفر البطارية مدة عمل 7 أيام متوصلة بشحنة واحدة مع الاستخدام المنتظم وتعمل لمدة يومين عند إجراء المكالمات.

التسعير والتوافر

وتبلغ تكلفة الساعة بأساور السيليكون والجلد في ColorFit Vision ما يصل إلى 3،999 دولارًا أمريكيًا ، في حين أن سعرها بالأساور المعدنية يبلغ 4،999 دولارًا أمريكيًا، وهذه الساعات متاحة للشراء عبر Flipkart وموقع Noise الرسمي.

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