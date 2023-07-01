الشركة الأعلى قيمة على الكوكب.. آبل تسطر تاريخًا جديدًا وتتخطى 3 تريليونات دولار

استطاعت شركة Apple آبل الأمريكية أن تسطر تاريخًا جديدًا وسط عمالقة شركات التكنولوجيا وشركات العالم أجمع، حيث تخطى رأسمال الشركة السوقي 3 تريليونات دولار أمريكي لتكون الشركة الأعلى قيمة على الكوكب.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة آبل 3.05 تريليون دولار، مسجلة ارتفاعًا 2.3% حتى مساء أمس، بحوالي 194 دولارًا للسهم، حيث تعد هذه القيمة أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لعدد كبير من دول العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحتفظ فيها شركة بما يزيد عن 3 تريليونات دولار في ختام التداول المنتظم، في حين أن الأسهم قد عانت من انخفاض بنسبة 27% على مدار العام الماضي وسط تباطؤ اقتصادي كلي أدى إلى تراجع واسع في أسهم التكنولوجيا.

ومع بداية العام الحالي 2023 ، ارتفعت أسهم آبل بأكثر من 50% حيث تحولت وول ستريت مرة أخرى إلى أداء متفائل في قطاع التكنولوجيا، وعلى الرغم من أن شركة آبل سجلت انخفاضًا في الإيرادات خلال ربعين متتاليين ، يعتقد المحللون أنها تتمتع بإيجابية كبيرة في قطاع الخدمات ، والذي يتضمن متجر التطبيقات وخدمات الاشتراك مثل Apple Music و Apple TV + و iCloud، بحسب “Variety”.

الجدير بالذكر أيضًا أن شركة آبل هي وحدها من بين أكبر شركات التكنولوجيا التي لم تقم بتسريح جماعي للعمال في أعقاب ركود عام 2022، حيث تبلغ القيمة السوقية لمايكروسوفت حاليًا حوالي 2.5 تريليون دولار ، بينما تبلغ شركة ألفابت - وهي الشركة المالكة لجوجل- 1.5 تريليون دولار ، تليها أمازون بـ 1.3 تريليون دولار وميتا بـ 736 مليار دولار.

في وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت آبل النقاب عن نظارة الواقع المختلط Vision Pro التي تجمع بين الواقع المعزز والواقع الافتراضي بسعر 3500 دولار، ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في أوائل عام 2024، حيث تمثل Vision Pro أول دخول جديد في فئة منتجات للشركة منذ Apple Watch في عام 2015.