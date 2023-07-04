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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غياب 26 طالبا عن امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية بسيناء

سجلت غرفة عمليات  امتحانات الشهادة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء،  اليوم الثلاثاء ، غياب ٢٦ طالبا وطالبة  عن  امتحان مادة الصرف، غياب 26 طالبا ولم تتلقى الغرفة اي شكاوى من أسئلة الامتحان. 

وبلغ إجمالي عدد المقيدين في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء،  اليوم 318 طالبا الحضور 292 الغياب 26  طالبا وطالبة . 
 

٧ لجان


انتظمت اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية في  7 لجان امتحانات بمدن وقرى العريش وبئر العبد والحسنة، بعد وصول الطلاب إليها وسط إجراءات مشددة. 

وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري   ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتواجد سيارة إسعاف في محيط اللجنة.
 

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سيناء طالبا غياب الثانوية الأزهرية

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