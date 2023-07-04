غياب 26 طالبا عن امتحانات الثانوية الأزهرية في شمال سيناء

سجلت غرفة عمليات امتحانات الشهادة الأزهرية بمحافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء ، غياب ٢٦ طالبا وطالبة عن امتحان مادة الصرف، غياب 26 طالبا ولم تتلقى الغرفة اي شكاوى من أسئلة الامتحان.

وبلغ إجمالي عدد المقيدين في لجان امتحانات الثانوية الأزهرية بشمال سيناء، اليوم 318 طالبا الحضور 292 الغياب 26 طالبا وطالبة .



٧ لجان



انتظمت اليوم الثلاثاء امتحانات الشهادة الثانوية الازهرية في 7 لجان امتحانات بمدن وقرى العريش وبئر العبد والحسنة، بعد وصول الطلاب إليها وسط إجراءات مشددة.



وأعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إنه تم توفير كافة سبل الراحة للطلاب خلال أداء الامتحانات، وتوفير زائره صحية بكل معهد أزهري ومتابعة الحالة الصحية للطلاب وتواجد سيارة إسعاف في محيط اللجنة.

