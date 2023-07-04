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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن تطور جديد بشأن وجهة إمام عاشور، لاعب ميتيلاند الدنماركي، المقبلة بعد استقرار اللاعب على إنهاء تجربته الاحترافية.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" إمام عاشور قريب جدا من النادي الأهلي رغم دخول بيراميدز بقوة لا زلت عند كلامي اللي يقول غير كدة بيألف".

مهيب عبد الهادي

 

وكان إمام عاشور انضم إلى نادي ميتيلاند الدنماركي، في الشتاء الماضي، قادما من نادي الزمالك، مقابل 3.5 مليون دولار.

ويستعد إمام عاشور للسفر إلى الدنمارك خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره مع إدارة ميتيلاند.

 

الأهلي يستعد لمباراة الإسماعيلي


في  سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي غدا، الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 69 نقطة، بينما يأتي الإسماعيلي في المركز الـ 13 بـ 34 نقطة.

امام عاشور الأهلى مهيب عبد الهادي بيراميدز الزمالك

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