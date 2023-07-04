تصنيف تنس الطاولة| قفزة تاريخية لـ دينا مشرف.. وهنا جودة تتقدم 3 مراكز

شهد التصنيف العالمى للاتحاد الدولى لتنس الطاولة تقدما ملحوظا لأبطال مصر ليحققوا أرقاما جديدة لأول مرة، حيث احتلت الفراشة الذهبية دينا مشرف أعلى مركز في تاريخها بالوصول للمركز الـ22 عالميًا.

ونجحت بطلة مصر وأفريقيا والنادي الأهلي في التقدم خمسة مراكز دفعة واحدة حتى تصل لذلك التصنيف.

كما شهد التصنيف أيضا تقدم الموهوبة الصغيرة هنا جودة ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، حيث وصلت للمركز الـ32 عالميًا.

كما تقدمت يسرا حلمي خمسة مراكز عن آخر تصنيف لها، ونجحت في الوصول للمركز 44 عالميا.

وحققت مريم الهضيبي ضربة قوية في الصعود 14 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز 65 على العالم، في حين تقدمت مروة الهضيبي للمركز 88 عالمياً.

أما على صعيد الرجال، فقد تقدم عمر عصر، لاعب الأهلي وبطل مصر، للمركز الـ 22 عالمياً.

وانطلق محمد البيلي إلى الأمام، حيث ارتقى 13 مركزًا ووصل للمرتبة 84 على العالم، وتقدم خالد عصر تسعة مراكز ووصل للمركز 126.