عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصنيف تنس الطاولة| قفزة تاريخية لـ دينا مشرف.. وهنا جودة تتقدم 3 مراكز

دينا مشرف
دينا مشرف

شهد التصنيف العالمى للاتحاد الدولى لتنس الطاولة تقدما ملحوظا لأبطال مصر ليحققوا أرقاما جديدة لأول مرة، حيث احتلت الفراشة الذهبية دينا مشرف أعلى مركز في تاريخها بالوصول للمركز الـ22 عالميًا.

ونجحت بطلة مصر وأفريقيا والنادي الأهلي في التقدم خمسة مراكز دفعة واحدة حتى تصل لذلك التصنيف.

كما شهد التصنيف أيضا تقدم الموهوبة الصغيرة هنا جودة ثلاثة مراكز في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، حيث وصلت للمركز الـ32 عالميًا.

كما تقدمت يسرا حلمي خمسة مراكز عن آخر تصنيف لها، ونجحت في الوصول للمركز 44 عالميا.

وحققت مريم الهضيبي ضربة قوية في الصعود 14 مركزاً دفعة واحدة لتحتل المركز 65 على العالم، في حين تقدمت مروة الهضيبي للمركز 88 عالمياً.

أما على صعيد الرجال، فقد تقدم عمر عصر، لاعب الأهلي وبطل مصر، للمركز الـ 22 عالمياً.

وانطلق محمد البيلي إلى الأمام، حيث ارتقى 13 مركزًا ووصل للمرتبة 84 على العالم، وتقدم خالد عصر تسعة مراكز ووصل للمركز 126.

تنس الطاولة مصر الأهلى دينا مشرف هنا جودة ثلاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

رد أولي على أحداث جنين.. حماس تعلن مسئوليتها عن حادث الدهس في تل أبيب

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

الزمالك خارج الصورة.. تطور مفاجئ يقرب إمام عاشور من الأهلي

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

رسميا.. الوكرة القطري يعلن إتمام الاتفاق مع الأهلي لضم حمدي فتحي

ترشيحاتنا

المفوضية الأوروبية تعرب عن قلقها البالغ بشأن هذا الأمر

التفاصيل الكاملة.. شاهد| اللقطات الأولى من موقع حادث الدهس في تل أبيب

الرئاسة الفلسطينية : إسرائيل دولة معتدية.. ونحتاج إلى الصوت العربي الواحد

المتحصلات27 مليار جنيه.. التنمية المحلية: 205 ألف طلب تقنين وتحرير 64 ألف عقد

علي السيد: تفويض 3 يوليو كان انحيازا من الشعب لثورة 30 يونيو

مدبولي يتابع مع رئيس وكالة الفضاء المصرية عددا من المشروعات..ويوجه بتوفير التمويل اللازم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفهمش غير باللغة دي.. سيدة تثير الجدل بشأن كلبها

كيف تجد ذاتك في عشر خطوات ؟ طبيب نفسي يجيب

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ