اللحظات الاخيرة.. وصول جثمان المطرب علاء عبد الخالق لمثواه الاخير.. فيديو وصور

وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل علاء عبد الخالق، إلي مثواه الأخير بمقابر العائلة، عقب تأدية صلاة الجنازة داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.
واقيمت صلاة الجنازة علي الراحل علاء عبد الخالق عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب ونجوم الوسط الفني.
وحضر صلاة الجنازة كلًا من الفنان محمد محي، والفنان إيهاب توفيق، والفنان حميد الشاعرى، والفنان حسام حسني، والفنان سامح الصريطي.
وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز ٥٩ عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.
وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.
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