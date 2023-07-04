الرئيس السيسي والصناعة|9 سنوات من الإنجازات.. إنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة .. توقيع شراكات مع الدول العربية لتحقيق التكامل

الرئيس السيسي و9 سنوات من الإنجازات فى قطاع الصناعة

إنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة بإجمالي 5046 وحدة

منح 85752 رخصة تشغيل و7433 بناء و57122 سجل

إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد ولائحته التنفيذية واللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية واللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلي فى العقود الحكومية

توقيع شراكة صناعية بين مصر وعدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي

إصدار 6866 مواصفة قياسية مصرية جديدة...وإطلاق علامة حلال المصرية

مركز تحديث الصناعة قدم 15358 خدمة في تحسين التنافسية والجودة وبناء القدرات و الإنتاجية والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر وتنمية الصادرات والتجمعات التراثية والحرفية

تنفيذ 321 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ8084 متدرب فى الجودة

قبول 168,5 ألف طالب و طالبة بمراكز التدريب والمحطات التدريبية في 43 مركز و98 محطة تدريبية

إجراء 120991 حملة تفتيشية على المنشآت الصناعية





أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير بإعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.



وقال الوزير أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للإستثمار الصناعي، لافتاً إلى أن الحكومة لا تدخر جهداً للنهوض بالاقتصاد القومي وتنشيط القطاعات الإنتاجية والتصديرية لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومضاعفة صادراتها للأسواق الخارجية، وهو ما ينعكس في القرارات التي تتخذها الدولة باستمرار للتيسير على جموع المستثمرين والمصنعين والشركات الناشئة.



إنجازات الصناعة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023

مؤشرات التنمية الصناعية



إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي:

المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية باجمالى وحدات 296 وحدة والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة باجمالى 118 وحدة، المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة باجمالى 87 وحدة، والمجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية باجمالى 238 وحدة، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية باجمالى 204 وحدة، ومجمع الغردقة بالبحر الأحمر باجمالى 218 وحدة، والمجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية باجمالى 611 وحدة، والمجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر باجمالى 206 وحدة، والمجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا باجمالى 68 وحدة، والمجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج باجمالى 178 وحدة، والمجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف باجمالى 266 وحدة، ومجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط باجمالى 272 وحدة، ومجمع هو بمحافظة قنا باجمالى 420 وحدة، ومجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان باجمالى 308 وحدة، والمجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان.

مدينه الجلود بالروبيكي: تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

بلغت المساحة الإجمالية للأراضي الصناعية المطروحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2020 شاملة الطرق والخدمات والمساحات الخضراء وساحات الانتظار 37 مليون متر مربع

بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليون و800 ألف متر مربع.

منح 85 ألف و752 رخصة تشغيل من عام 2017 وحتى مايو 2023

منح 7433 رخصة بناء من عام 2015 وحتى مايو 2023

منح 57 ألف و122 سجل صناعي.

الانتهاء من ترفيق 10 مناطق صناعية، وجاري استكمال أعمال الترفيق في 26 منطقة صناعية

اعتماد 720 عقد بيع أراضي موقعة بنظام المطور الصناعي

إعداد هيئة التنمية الصناعية 56.6 ألف دراسة في مجالات التخفيضات الجمركية، واحتياجات الجهات الحكومية، والمناقصات الحكومية، ومساندة الصادرات.

وقد جاءت أهم القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعى على النحو التالي:

اصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، واتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع

قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.

قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.

قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.

أنشطة للارتقاء بالصناعة

تقديم حزمة كبيرة من التيسيرات للأنشطة الصناعية للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة

إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية واحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وايجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين

إصدار حزمة تيسيرات غير مسبوقة لتسهيل حصول صغار المستثمرين على وحدات بالمجمعات الصناعية المتخصصة.

إطلاق البرنامج القومي لتحويل واحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة

بدء تصنيع الأتوبيسات ذات الطابقين المكيفة والمنتجة محليا لصالح هيئة النقل العام والتي تم تشغيلها داخل شوارع وضواحي مدينة القاهرة.

الموافقة على طرح الأراضى الصناعية بنظام حق الانتفاع وبأسعار الترفيق مع تحديد آلية واضحة للتسعير، فضلا عن اعداد منظومة تيسيرات جديدة فى كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للمستثمر الصناعى.

التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وعدد من الجهات الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.

مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات.

توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.

توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.

توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الامكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الانتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع

توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة.



وحدة المشروعات التنموية

قامت الوزارة من خلال وحدة المشروعات التنموية بتنسيق تنفيذ برامج ومشروعات تنموية لتنمية وتطوير قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وتتضمن هذه المشروعات:

البرنامج التعليمي المتعدد لتعزيز التوظيف في المناطق المتأثرة بالهجرة بتمويل 6 مليون يورو.

مشروع تشغيل الشباب في مصر إيجاد سبب للبقاء بتمويل 2 مليون دولار بهدف تمكين الفئات المهمشة من الشباب في المناطق المعرضة للهجرة في دلتا النيل

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بهدف تحسين مناخ الاستثمار والنمو ودعم قدرات الوحدات المحلية في تقديم الخدمات والبنية الأساسية بما يسمح بتطوير القطاع الخاص وتوفير فرص عمل مستدامة في محافظات صعيد مصر.

التنمية الشاملة والمستدامة لسلسلة قيمة الطماطم في مصر بتمويل 2 مليون يورو

تعزيز القدرة التنافسية التصديرية لقطاع النسيج والملابس بتمويل 1.5 مليون فرنك سويسري، و960 ألف دولار لتحسين القدرة التنافسية للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في قطاع النسيج

مشروع تطوير قطاع الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية بمصر بالتعاون مع المركز الهولندي لتعزيز الواردات من البلدان النامية CBI بتمويل 1.7 مليون يورو.

مشروع تنمية المهارات بأسوان بقيمة 10 مليون دولار كندى لرفع مهارات وتدريب الشباب في محافظة اسوان، من خلال دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر TVET.

دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصرTVET بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية (67 مليون يورو) والاتحاد الأوروبي (50 مليون يورو)، بهدف تحسين وتطور هيكل وأداء التعليم الفني والتدريب المهني ومخرجاتها

النمو الأخضر الشامل في مصر بقيمة 5 مليون فرنك سويسري (الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون 41 ألف دولار أمريكي بهدف المساهمة في الحفاظ على منظومة المشروعات المتوسطة والصغيرة.

التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام، بقيمة 2.64 مليون دولار بهدف زيادة الإنتاجية وفرص العمل وزيادة عمالة المرأة

البرنامج المصري الألماني لتأهيل وتدريب المنشآت الصناعية بالشراكة مع ألمانيا في صورة إتاحة فرص تدريبية لممثلي المجتمع الصناعي من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية.

مشروع الابتكار في القطاع الخاص بتمويل 12 مليون يورو بهدف تحسين متطلبات الابتكار في القطاع الصناعي

مشروع الفرص المتاحة للمرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية بتمويل 4.5 مليون دولار كندى

مشروع إصلاح التجارة والتنمية في مصر، بقيمة 36.3 مليون دولار لتمكين القطاع الخاص في مصر من زيادة التجارة الدولية، وجذب الاستثمار، وزيادة الصادرات.

مشروع أعمال مصر بقيمة 34.86 مليون دولار، بهدف انشاء شبكة نشطة من المؤسسات الخاصة التنافسية التي تُسرع التنمية الاقتصادية في مصر وتوسع نوعية وكمية فرص العمل

مشروع افتياس بهدف إنشاء أكاديمية تصدير إقليمية لبناء وتنمية قدرات أصحاب المشروعات

برنامج تطوير منظومة التعليم والتدريب من اجل التشغيل في مصر بقيمة 25 مليون دولار بهدف تحسين فرص العمل للشباب المصري

مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الاستهلاك والإنتاج المستدام في دول الجوار بجنوب البحر المتوسط المرحلة الثانية بقيمة مليون يورو

المبادرة الخاصة للتدريب وخلق فرص العمل بتمويل قيمته 10 مليون يورو

مشروع تحسين سلسلة القيمة لإنتاج التمور بواحة سيوة وانشاء علامة تجارية موحدة بتمويل 9 مليون جنيه

المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر GEIPP، بتمويل قيمته 1.7 مليون يورو، و1.5 مليون يورو

برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين فى القطاع الصناعى بتكلفة 6,5 مليون دولار امريكي

البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الكهربائية في الصناعة بتمويل 2.7 مليون دولار امريكي

تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة لمنتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد بقيمة 3.2 مليون دولار



مركز تحديث الصناعة:



تقديم 15358 خدمة بتكلفة مليار و230 مليون جنيه، وتشمل 8182 خدمة في مجال تحسين التنافسية والجودة و2426 خدمة في مجال بناء القدرات ونقل المعرفة و312 خدمة في مجال تحسين الانتاجية و786 خدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و1263 خدمة في مجال الاقتصاد الاخضر و316 خدمة في مجال تنمية الصادرات و1837 خدمة في مجال الاستشارات المالية و236 خدمة في مجال التجمعات التراثية والحرفية.

تنفيذ برنامج تنمية الموردين المحليين

إطلاق علامة بكل فخر صنع في مصر.

إطلاق وتنفيذ البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

تأهيل 96 من مقدمي خدمات تطوير الاعمال في صورة استشاريين حاليين، وتدريب 197 من أصحاب الاعمال فى مناطق الصعيد، وتنفيذ برنامج تدريب وتأهيل المديرين التنفيذيين (الجيل الثانى) بإجمالي عدد تدريب وتأهيل 120 مدير تنفيذى (الجيل الثانى) على الاستراتيجيات الحديثة لإدارة الاعمال

تخريج ٤ دفعات من البرنامج المصري الالماني لتدريب المديرين المصريين لعام 2022

توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جهات أهمها معهد بحوث الإلكترونيات، والجامعة المصرية اليابانية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات، وغيرها.

حصر الطاقات التصنيعية في بعض القطاعات الصناعية (الصناعات الهندسية – الصناعات المعدنية – صناعات مواد البناء – الصناعات الكيماوية) لتشبيكها مع مبادرة "حياة كريمة"

فوز المشروع المصري "نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV" الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة بالمركز الأول من بين أفضل المشروعات المقدمة عالمياً ضمن فئة "خفض الانبعاثات الكربونية" في المسابقة السنوية "EI Awards" لعام 2020 في دورتها الحادية والعشرين والتي ينظمها معهد الطاقة البريطاني، وكذا فوزه بجائزة دولية جديدة وهي "أفضل مقدمي الحلول الأكثر استدامة في الطاقة الخضراء لعام 2022" والتي تمنحها مجلة "إنترناشيونال فاينانس"

إصدار 10 ملفات ترويجية لعدد 14 فرصة استثمارية باللغة الإنجليزية لاستهداف الاستثمار الأجنبي

المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات الدولية المقامة في مصر وتشمل نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة، ومشروع النمو الأخضر الشامل، ومشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية في العمليات الصناعية، وإستخدام الطاقة الشمسية في التسخين الحراري أثناء العمليات الصناعية SHIP، ومشروع التحول الأخضر للإنتاج والإستهلاك المستدامين.

تولي مهمة تنفيذ جميع تدخلات خطط عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الهادفة لتنمية التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وسوهاج.



مصلحة الرقابة الصناعية:



إجراء 120991 حملة تفتيشية منها 30285 حملة تفتيش على المراجل والآلات الحرارية و82331 حملة تفتيش على جودة المنتجات الصناعية، و8375 حملة تفتيشية على مراكز الخدمة والصيانة واعتمادها.

عمل 1481 حملة رقابية متنوعة على المصانع ومركز خدمة للتأكد من جودة المنتجات

عمل 33646 دراسة سماح مؤقت ودروباك و86443 دراسة فنية متنوعة

إصدار 35354 ترخيص وإذن إدارة مراجل بخارية وآلات حرارية.

عمل 380 إذن تسجيل مطابع تعمل فى مواد التغليف والتعبئة.

إصدار 60 ترخيص نقل وتداول النفايات والمواد الخطرة الصناعية.

فحص وحل 9538 شكوى

سحب 7611 عينة للفحص والاختبار.

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة:

إصدار 6866 مواصفة قياسية.

عقــد 4000 اجتماع للجان القومية الفنية المشكلة من أجهزة رقابية، وبحثية، واستشاريين.

دراسة 4000 مشروع مواصفة قياسية أجنبية صادرة من أجهزة تقييس أجنبية ISO، EN، BS، و700 مشروع مواصفة قياسية عربية واردة من أجهزة التقييس العربية.

دراسـة 2000 إخطار وارد من منظمة التجارة العالمية لتيسير إجراءات التجارة العالمية.

تقديــم 6000 مشورة فنية للقطاعات الصناعية المختلفة.

بيــع 7494 مواصفة مصرية، و398 مواصفة أجنبية.

بيع 700 دليل.

منح تراخيص جديدة لعلامة الجودة لعدد 26 منشأة تنتج 53 منتج.

تجديد تراخيص لعلامة الجودة لعدد 89 منشأة تنتج 182 منتج.

إصدار 145 شهادة مطابقة لعدد 105 منشأة.

إصدار 2000 علامة مطابقة للسلع الهندسية.

اعتماد 3 نماذج أساسية لعدد 3 منشأة.

دراسة مستندات مراجل بخارية لعدد 76 منشأة.

فحص مقطورات لعدد 9 منشأة لعدد 54 مقطورة.

إجراء 400 زيارة لعدد 200 منشأة حاصلة على علامة حلال تنتج 6000 منتج.

منح عدد 27 موديل لمكونات السيارات لـ20 شركة.

دراسة 3982 تنك محلى ومستورد.

فحص مركبة كاملة لعدد 5 شركات تنتج 5 مركبات.

إجراء 57522 اختبار بمعامل الهيئة ومنها 27853 اختبار بالمعامل الهندسية، و21261 اختبار بالمعامل الكيماوية، و4839 اختبار بالمعامل الغذائية، و3569 اختبار بمعامل الغـــزل والنسيــج.

معايرة 11528 جهاز لضبط دقة القياس الأدوات والمعدات.

استكمال تأهيل معمل البلاستيك بالأجهزة، ومعمل مواد البناء والتشييد

إعادة تأهيل المعامل الخاصة بالإدارة العامة للاختبارات الغذائية، وتجديد تأهيل 12 معمل خاص بالقياسات والمعايرات الصناعية بـ (33) باراميتر، واستحداث 5 اختبارات فحوص غذائية جديدة،

المجلس الوطنى للإعتماد



تنفيذ عدد من عمليات اعتماد / تمديد مجال اعتماد / تجديد اعتماد لما يزيد عن 4000 جهة تقييم مطابقة

تنفيذ مشروع للتوأمة بين المجلس الوطنى للاعتماد والاتحاد الأوروبى بغرض تعزيز قدرات المجلس المؤسسية لدعم المجلس للتقدم لتوقيع اتفاقية الاعتراف ثنائى الأطراف BLA مع المنظمة الأوروبية للاعتماد EA

التجهيز للاعتراف الدولى بمنظومة التعليم الفني فى مصر بالاشتراك مع منظمة GIZ الألمانية كجهة مانحة والتي ستحصل عليها هيئة اتقان المصرية

حصول المجلس الوطنى للاعتماد على الاعتراف الدولى والاقليمى من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA

استمرار عضوية المجلس لجان منظمة الأيزو العالمية

المحافظة على استمرار سريان الاعتراف الدولى بالمجلس الوطنى للاعتماد من منظمة ILAC، ومنظمة IAF مع تمديد مجال الاعتراف

توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز الاعتماد الأوزبكى لتسهيل القبول المتبادل للسلع والخدمات بين البلدين

التوسع في اعتماد جهات منح شهادات الحلال خارج مصر حيث يتم التوسع أفقياً في دول متعددة واعتماد جهات منح شهادات الحلال في أسبانيا وانجلترا وأستراليا والبرازيل وأوروجواى وألمانيا

المحافظة على الاعتراف الاقليمى العربي بالمجلس من الجهاز العربى للاعتماد ARAC، والاعتراف القارى بالمجلس من المنظمة الأفريقية للاعتماد AFRAC.

إضافة اعتماد جهات التفتيش ومعامل التحاليل الطبية الى المجال المعترف به دولياً من من منظمة التعاون الدولى لاعتماد المعامل ILAC في 2014 وإضافة اعتماد جهات منح شهادات نظم إدارة البيئة الى المجال المعترف به من المنتدى الدولى للاعتماد IAF وإضافة نظم إدارة السلامة والصحة المهنية وسلامة الغذاء والطاقة، وإضافة مجال منح شهادات المنتجات والأفراد والاختبارات الفنية.



المعهد القومي للجودة:



تنفيذ 321 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ 8084 متدرب فى مجالات الجودة المختلفة.

تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار- الحوكمة).

تأهيل وإعداد انظمة الجودة لعدد 62 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.

مراجعة نظم الجودة لـ 284 منشأة صناعية.

إصدار 294 شهادة صلاحية لعدد 291 جهة تأهيل/ تدريب ومراكز تدريب

اعتماد 76 مقرر تدريبي في مجال الجودة.

تقديم برامج مؤهلة للحصول على رخصة مزاولة المهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية حصل عليها 859 متدرب

إصدار 191 رخصة مزاولة مهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشاري جودة -مدير جودة أخصائي مراقبة وتوكيد الجودة).

إطلاق الجائزة القومية للتميز في القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.

إبرام 50 بروتوكول تعاون و66 عقد في مجالات الجودة المختلفة مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة

إجراء 531 دراسة للجهات طالبة اقامة المؤتمرات تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة

اعتماد 18 مجموعة من مزاولة مهنة جودة تأهيل ورعاية ذوي الاعاقة تضمنت إصدار 274 رخصة مزاولة مهنة في هذا المجال.

الهيئة العامة للمطابع الأميرية



الأعمال المحققة بالهيئة بلغت نحو 5,432 مليار جنيه.

بلغ حجم الاستثمارات المخصصة لعمليات الاحلال والتجديد للمحافظة على الطـاقة الإنتاجية للهيئة 47 مليون جنيه.

إطلاق بوابة التشريعات والاحكام المصرية لنشر الثقافة القانونية وتتضمن البوابة تراث الدولة القانوني من كافة التشريعات والقرارات الصادرة من (قوانين–مراسيم بقوانين–قرارات جمهورية – قرارات مجلس الوزراء – قرارات وزارية – قرارات الهيئات والمديريات)

إضافة نشاط طباعة الكتب بطريقة برايل وتزويد الهيئة بماكينات الطباعة بطريقة البرايل للمكفوفين تغذية شريطية (Roll Feed) لطباعة الكميات الضخمة.

اضافة نشاط الطباعة بالأحبار الخاصة (أحبار مغناطيسية، حبر حراري، حبر U.V).

قامت الهيئة بإنتاج باكورة انتاجها من ورق التصوير (تحيا مصر) لتلبية احتياجات العملاء من ورق التصوير لماكينات التصوير والطابعات الليزر.

إطلاق بوابة التشريعات والأحكام المصرية.

مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهني:



قبول 168,5 ألف طالب/ طالبة بمراكز التدريب والمحطات التدريبية في 43 مركز و98 محطة تدريبية.

تخريج 10 دفعات في جميع التخصصات المتاحة في كل عام تدريبي بمتوسط نسبة نجاح 98.5%

تخريج 10 دفعات فني فوق متوسط في تخصصات (ميكاترونكس-مصاعد- أحذية) لعدد 548 طالب وطالبة

توزيع 114 ألف طالب وطالبة من الصف الثالث بمراكز التدريب للتدريب العملي لاكتساب المهارات على رأس العمل فى 800 شركة صناعية بجميع المناطق التدريبية بمحافظات مصر

تسويق 2500 خريج فى مجال اللحام والصاج والاجهزة المنزلية والملابس الجاهزة في محافظات بورسعيد وجنوب الصعيد والشرقية والوجه البحري والاسكندرية والقاهرة والجيزة

تنفيذ 876 برنامج تدريبي في مجال التدريب المهني والفني لعدد 1705 دارس من داخل المصلحة

تنفيذ 1141 دورة تدريبية قصيرة لعدد 665 متدرب من خارج المصلحة إلى جانب 6217 دارس يمثلون 676 شركة

توقيع بروتوكولات تعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وجمعية النهضة للتنمية، وجمعية شباب مصر الخير، والمجلس الدولي للعلاقات، ومؤسسة طفرة لتنفيذ دورات تدريبية قصيرة لتأهيل الشباب لسوق العمل في مختلف المحافظات، وجمعية رجال الاعمال بالإسكندرية للتدريب التطبيقى.

توقيع برتوكول تعاون ثنائي لمحطة تدريبية جديدة تابعة للمصلحة بمدينة السادات كأول محطة بمحافظة المنوفية

في إطار التعاون مع مشروع TVET- EGYPT: تطوير مهن تشغيل وصيانة معدات الغزل – تشغيل وصيانة معدات النسيج – صيانة وإصلاح أجهزة التبريد والتكييف الهواء – صيانة السيارات الصديقة للبيئة، واستحداث تخصص الطاقة الكهروضوئية بنظام الجدارات، والمشاركة في إعداد مهنة الملابس الجاهزة.

التوسع في إنشاء محطات تدريبية جديدة للكيانات الصناعية الكبرى حيث بلغ عدد المحطات حتى الأن 98 محطة تدريبية

إضافة تخصص مهنة "فني الأنظمة المدمجه والذكاء الإصطناعي"

تطوير 20 مهنة من مهن المصلحة في عدة مجموعات مهنية واستحداث مهنة دباغة الجلود بمركز دار السلام بنظام تبادلي ومهنة الصناعات الجلدية بمركز الأميرية، وتطوير مركز الصناعات النسيجية بشبرا الخيمة.

استحداث مهنة صيانة وإصلاح ماكينات الطباعة بمحطة نهضة مصر.

استحداث عدة تخصصات طبقاَ لاحتياجات سوق العمل وتشمل (فنى صيانة وإصلاح الأجهزة الطبية- فنى البترول والبتروكيماويات- فنى صيانة الهواتف المحمولة- فنى الملاحة والنقل البحرى-برمجة الحاسب- تصميم الجرافيك وبرمجة مواقع الانترنت – البرمجة والتطبيقات الصناعية – فنى بصريات – تصنيع منتجات الالبان

إدخال مهارات "تحويل السيارات من بنزين إلى غاز" إلى البرامج التدريبية لتخصص صيانة السيارات المطبق بمراكز المصلحة تماشياً من سياسة الدولة.

التعاون مع مؤسسة أم حبيبة لإدخال مهنة الطاقة الكهروضوئية والمتجددة

الشراكة مع شركات ABB، وسيمنز، وBTM، ولتطوير بعض المهن بمراكز التدريب المهني

التعاون مع مركز تحديث الصناعة لاعتماد المصلحة كجهة تقديم خدمة تدريبية

التعاون مع مؤسسة القيادات المصرية للتنمية LEAD والمجموعة الدولية للدهانات الحديثة ميدو لتنفيذ مبادرة (اتعلم صح أدهن صح) والتى استهدفت تدريب عدد 1500 من الشباب والفتيات

فوز المصلحة بالمركز الرابع عن مشروع الري بالتنقيط باستخدام PLC عام 2017، والمركز الخامس في مسابقة بوابة الابتكار 2018، والمركز الثاني بمسابقة شباب مصر الأولى للمهارات، والمركز الثالث مسابقة شباب مصر الثانية للمهارات، والمركز الاول فى مسابقة نواة 2019، والمركز الثاني بمسابقة نواة جائزة الابداع المصرية لريادة الاعمال لعام 2020

تأهيل البنية التحتية تطوير وتأهيل 42 مركز تدريب مهني + 5 مناطق تدريبية بالقاهرة والمحافظات



المراكز التكنولوجية



تقديم أكثر من 8374 استشارة ودعم فني للورش والمصانع في مجالات ترشيد الموارد والانتاج الانظف ومجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة واعادة تدوير المخلفات والادارة السليمة للكيماويات الصناعية وتحسين الجودة والانتاجية وزيادة القيمة المضافة لمنتجاتها.

تقديم 886 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية اللازمة لنقل وتوطين التكنولوجيا استفاد منها 16020 عامل من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المختلفة.

تعقيم 9382 طن من النباتات الطبية والعطرية والاعشاب والتوابل بوحدة التعقيم لأكثر من 25 شركة مصدرة.

في مجال التمور:



تنظيم مهرجان دولي للتمور المصرية خمس سنوات على التوالي وتأهيل مصنع سيوة ومجمع تمور الوادي الجديد الحكوميين، وانشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية، وتقديم الدعم الفني لتعظيم القيمة المضافة وتطوير المنتجات وتأهيل المزارع والمصانع لأنظمة الجودة العالمية وإنشاء 12 مصنع جديد وتشجيع الاستثمارات الجديدة ومشاركة منتجين مصريين فى محافل الدولية وإعداد دراسات لأهم أسواق التصدير، بالإضافة إلى المساهمة في تشكيل المجلس الاعلى للتمور.

تنظيم الملتقي التسويقي المصري الأول للتمور المصرية بالوادى الجديد خلال الفترة من 16-18 أكتوبر 2021 تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية.

الاشراف الكامل على تنفيذ مشروع انشاء مخازن مبردة للتمور بالواحات البحرية بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بدولة الامارات العربية المتحدة

المساهمة في إطلاق كتاب "الخريطة المناخية لأهم أصناف التمور المزروعة في مصر"

تقديم خدمات فنية لمواجهة جائحة كرونا بعمل تصميمات مبتكرة وباترونات للكمامات، مراجعة التصميمات الهندسية لكابينة التعقيم ومراجعة الخامات المستخدمة طبقا للمواصفات المعتمدة.

إعداد 147 دراسة في المجالات الصناعية المختلفة.

تقديم الخدمات والدعم الفني لعمل أكثر من 48 علامة تجارية بالسوق المصري.

تأهيل أكثر من 269 شركة من الشركات المصرية العاملة فى قطاع الصناعات الكيماوية للتسجيل فى نظام الــ REACH وايضا العاملة فى قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الـ CE MARK من خلال تقديم الدعم الفني وخدمات اختبارات منتجاتهم المصدرة لأوروبا.

تأهيل أكثر من 273 شركة من الشركات المصرية العاملة في القطاعات المختلفة للحصول على شهادات (مثل ISO22000 ، ISO 50001).

إجراء 208487 اختبار متخصص لتطوير المنتجات الصناعية وزيادة القيمة المضافة واختبارات جودة المنتج لزيادة الصادرات المصرية الي الأسواق الدولية.

إعداد أكثر من 5 استراتيجيات للارتقاء بالصناعة المصرية منها استراتيجية الابتكار فى القطاع الصناعي واستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التمور في مصر واستراتيجية مشروع تنمية الابتكار وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة.

تنظيم فعاليات لنشر الوعي بالابتكار داخل المصانع المصرية لتحفيز إنشاء منصب مدير الابتكار داخل المصانع المصرية وقد تم تفعيل منصب مديري الابتكار داخل 10 مصانع.

تنظيم جائزة للابتكار الصناعي وقد فازت أربع شركات بجائزة الابتكار الصناعي لعام 2019 وتم اطلاقها لعام 2020 وفازت بها 8 شركات.

تنفيذ أكثر من 50 مشروع لدعم الصناعة الوطنية في مجالات نقل التكنولوجيا الصديقة للبيئية وادارة المخلفات الصناعية وتقديم الحلول البيئية المبتكرة ونقل وتسويق التكنولوجيا حيث بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 19860 في عديد من القطاعات الصناعية المختلفة.

تقديم استشارات فنية للصناعات الغذائية من اهمها تصنيع زبدة الفول السوداني، تجفيف النباتات الطبية والعطرية وصناعة السماد العضوي.

اصدار العلامة الخضراء لمواد البناء وذلك لتطوير منتجات صديقة للبيئة للتوافـق مـع المعاييـر البيئيـة والتـي أصبحـت شـرطاً رئيسـياً للتصديـر.

تطوير وانشاء 5 مناطق بالتجمعات الصناعية صديقة للبيئة بمركز تكنولوجيا دباغة الجلود بمدينة الروبيكي، ومركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة دمياط، وحدة تعقيم النباتات الطبية والعطرية بالعاشر من رمضان، ومقر جديد لمركز تكنولوجيا البلاستيك بمنطقة مرغم، ومقر جديد مركز تكنولوجيا الصناعات التعدينية والرخام بمنطقه شق الثعبان.

المشاركة في تنظيم وافتتاح المهرجان الأول للنباتات الطبية والعطرية المقام بمحافظة الفيوم.

الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية



الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لصالح الجهاز وهي:

الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية من منطقة الصناعات النسيجية المتخصصة بكفر الدوار بمحافظة البحيرة: مساحة المرحلة الثانية 570 ألف متر مسطح مكونة من 30 مصنع وتم التشغيل باستثمارات 2.5 مليار جنيه

تنفيذ المرحلة الأولى بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى، والتي تضمنت المنطقة الصناعية الاولى وبها مجمع صناعي متكامل به 615 وحدة صناعية للمشروعات الصغيرة، والمنطقة الصناعية الثانية وهي مقسمة لعدد 43 قطعة.

تأهيل وتسويق وإدارة مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية بمحافظة الإسكندرية المقام على مساحة 25 فدان وبتكلفة 55 مليون جنيه بالإضافة الى تأهيل شبكات البنية الأساسية حيث تم تنفيذ المجمع وتوفير عدد 240 وحدة صناعية جارى تشغيلها من قبل المستثمرين ونسبة الإشغال 90%.

الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات لصالح وزارات أو محافظات أو هيئات وهي:

مشروع مدينة الجلود بالروبيكى (المرحلة الاولى)، بتكلفة 1592 مليون جنيه وبمساحه 506 فدان مكونة من وحدات دباغة بالإضافة الى منطقه خدمة بيئية على مساحة 1112 فدان، حيث تم الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى (176 فدان) بنسبة إنجاز 100%.

مشروع أعمال البنية الأساسية للربع الشمالي الغربي ومنطقة للخدمات بالمنطقة الصناعية ببئر العبد محافظة شمال سيناء، بتكلفة 28 مليون جنيه.

تنفيذ شبكات البنية الأساسية + محطة رفع للمنطقة الصناعية بغرب جرجا بمحافظة سوهاج، بتكلفة 62 مليون جنيه.

تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من شبكات البنية الأساسية للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنى سويف، بتكلفة 180 مليون جنيه.

إقامة مجمع صناعي للورش الحرفية بجنوب مدينة المستقبل لمحافظة الإسماعيلية، بتكلفة 107 مليون جنيه على مساحة 25 فدان بإجمالي 264 ورشة مختلفة المساحات و70 محل تجارى متنوع الانشطة.

تنفيذ مشروع محطة تنقية مياه الشرب بالمنطقة الصناعية بالشروق الصناعية بمحافظة القليوبية، بتكلفة 69 مليون جنيه وبطاقة 9000 متر مكعب/ يوم.

تنفيذ 3 مراكز تكنولوجية (الرخام بمنطقة شق الثعبان – البلاستيك بفيكتوريا / الاسكندرية – مركز تكنولوجيا العاشر من رمضان)، بتكلفة 90 مليون جنيه.

معهد التبين



بلغ عدد المسجلين بالمجالات البحثية بدرجة الماجستير 90 باحث في مجالات صناعية أو تكنولوجية، وعدد دارسي الدبلومة 508 دارس، وعدد المسجلين بالمجالات البحثية 228 باحث.

الانتهاء من 10 مشروعات بحثية داخلية ودخولها طور النشر، والانتهاء من 5 مشروعات خاصة ممولة.

المشروعات القائمة حالياً بحاضنة التبين للمشروعات التكنولوجية 27 مشروعاً بعدد 29 وحدة.

عقد 75 دورة تدريبية في مختلف المجالات الصناعية

عقد 3 دورات تدريبية فنية داخل الشركات.

عقد 4 دورات لعدد 44 من طلاب الجامعات المختلفة.

إجراء قياسات بيئية للتوافق مع قوانين البيئة وتجديد السجل البيئى لعدد 86 شركة

إجراء دراسة إنبعاثات الأتربة من مداخن شركات الأسمنت كل ثلاث شهور لعدد 13 شركة أسمنت؛

إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي لعدد 17 شركة

إجراء دراسات وقياسات فى مجال الطاقة والبيئة بعدد 3452 عملية للشركات والهيئات؛

رصد نوعية الهواء العام طوال ال 24 ساعة يومياً لعدد 13 شركة ومشروع جديد،

إجراء تحليل غازات الإحتراق الناتجه من إستخدام كافة أنواع الوقود، وضبط أداء الغلايات والأفران لعدد 12 شركة.

فحص 57 غلاية للمنشآت والشركات

عمل قياسات صناعية وميكانيكية وكهربية لعدد 50 شركة.

إجراء التحليل الكيميائية والإختبارات الميكانيكية لعدد 47 شركة صناعية وجهة علمية، وعمل معايرة للأجهزة لعدد 65 شركة، ومعايرة أوناش وأحبال لعدد 8 شركات؛ ومعايرة لأجهزة ضغط وحرارة واستضاءة وضوضاء لعدد 4 شركات

إجراء الفحص الدقيق بإستخدام الميكروسكوب الإلكترونى لعدد 320 عينة من 10 شركات ومعاهد بحثية وطلاب الدراسات العليا بالجامعات؛

توقيع مذكرات تفاهم مع جامعة سانت بطرسبرج الكهروتقنية بروسيا، وجامعة البلطيق التقنية الحكومية بسانت بطرسبرج، والمعهد الوطنى الصينى لبحوث الاجهزة الكهربية، وجامعة البولتكنيك بسانت بطرسبرج لتعزيز التعاون العلمي والتعليمي

إصدار شهادات معايرة اجهزة وتحاليل كيميائية واختبارات ميكانيكية واختبارات شد وصدم لعدد 195 شركة

اصدار الاعداد من 101 وحتى 110 من النشرة العلمية (TIMS Bulltin)، والاعداد 47 وحتى 63 من مجلة التكنولوجيا والصناعة، والاعداد 25 وحتى 42 من الملحق الاخبارى لمجلة التكنولوجيا والصناعة