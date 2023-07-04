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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عماد الدين حسين: مشروعات البنية التحتية مهدت لتنمية اقتصادية بعد 30 يونيو|فيديو

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، أن تفشي الإرهاب والأسلحة الثقيلة من أخطر التهديدات التي واجهت مصر بعد 30 يونيو بسبب حكم الإخوان ورعايتها للعناصر المتطرفة.

وأضاف عماد الدين حسين، خلال لقائه مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc masr"، أن مشروعات البنية التحتية مهدت الطريق لتنمية إقتصادية شاملة بعد 30 يونيو، مؤكداً أنه لا يمكن بناء مدارس و مستشفيات بدون طرق مؤهلة لها.

وتابع: "لا أستطيع أن أتحدث عن تنمية بشر بدون الحجر، والأفضل أن أصنع الأثنين معاً".

وأشار عماد الدين حسين، إلى أن الطفرة في مشروعات البنية التحتية مهدت الطريق أمام الدولة لإستقبال الأستثمارات الأجنبية ، وإنشاء المؤسسات التعليمية والصحية والصناعية.

 

 

30 يونيو الإرهاب الأسلحة الثقيلة عماد الدين حسين مصر البنية التحتية

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