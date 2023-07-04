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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة

المتغيبة
المتغيبة

أرسل القارئ أحمد محمد يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن شقيقته المتغيبة.

 

وقال في استغاثته شقيقتي سميحة محمد احمد مريضه نفسية ٣٦ عاما مقيمة في 11 شارع العنابر بالسبتية.
متغيبة من يوم السبت 24/6/2023 برجاء من يتعرف عليا او يشوفها في مكان يتصل على هذه الأرقام 01288474147، 01126153502.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

القيادة السياسية رؤساء الاحياء مريضة نفسية محمد أحمد شقيقته المتابعة المستمرة

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