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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع الحجاز للمسئولين: عاوزين إشارات مرور لتفادي الحوادث اليومية

حادث طريق
حادث طريق

أرسلت القارئة ماجدة عدلي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررة من عدم وجود مطبات صناعية بشارع الحجاز بعد توسعته.

 

وقالت في شكواها نعاني نحن سكان شارع الحجاز بمصر الجديدة من عدم وجود إشارات مرور عديدة أو مطبات صناعية بالشارع مما يتسبب في حدوث حوادث يوميا بسبب السرعات الزائدة لقائدي السيارات.

 

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

إشارات مرور الجديدة المتابعة المستمرة المظهر الحضاري بمصر الجديدة توجهات الدولة حدوث كارثة إنسانية شارع الحجاز قائدي السيارات

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