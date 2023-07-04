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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حبيبى وأستاذى .. تامر حسنى ينعى علاء عبد الخالق بكلمات مؤثرة

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

نعى الفنان تامر حسنى المطرب الراحل علاء عبد الخالق بعد وفاته صباح اليوم الثلاثاء .

وقال حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك " حبيبي و أستاذي الفنان الانسان الخلوق الراقي علاء عبد الخالق  الله يرحمك و يحسن اليك و يرفع من قدرك لاعلى درجات الجنه 🤲ربنا يصبر اسرتك يا حبيبي .

وحرص عدد من نجوم الوسط الفني، على حضور الجنازة ظهر اليوم داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد وعلي رأسهم حميد الشاعري وإيهاب توفيق ومحمد محي وحسام حسني وسامح الصريطي.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

الراحل علاء عبد الخالق الفنان تامر حسني حسام حسنى حميد الشاعرى سامح الصريطي

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