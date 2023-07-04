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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون: دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ قريبا

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قانونا بشأن حالة الطوارئ في البلاد سيدخل حيز التنفيذ قريبا لتسريع عملية التعافي من الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب.

وذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن أحد المشاركين في اجتماع مع الرئيس الفرنسي، قال ماكرون: “سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل وضع إجراء للتعافي السريع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

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ماكرون يعلن نهاية ذروة أعمال الشغب في فرنسا

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت  ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.

الرئيس الفرنسي ماكرون فرنسا

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