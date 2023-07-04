ماكرون: دخول قانون الطوارئ حيز التنفيذ قريبا

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن قانونا بشأن حالة الطوارئ في البلاد سيدخل حيز التنفيذ قريبا لتسريع عملية التعافي من الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب.

وذكرت قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، نقلا عن أحد المشاركين في اجتماع مع الرئيس الفرنسي، قال ماكرون: “سنقدم قانونا بشأن حالة الطوارئ من أجل وضع إجراء للتعافي السريع”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن ذروة أعمال الشغب التي اندلعت في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد ضباط الشرطة انتهت.

وحسب قناة “بي إف إم تي في” الفرنسية، قال ماكرون، في اجتماع مع رؤساء 241 بلدية الأكثر تضررا من الاحتجاجات، “لقد انتهت ذروة أعمال الشغب التي لاحظناها في الأيام الماضية”.

وأشار الرئيس الفرنسي إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة.