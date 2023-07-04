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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 حالات حرجة.. عطل في لوحة الكهرباء بمستشفى أم المصريين بالجيزة

لوحة كهرباء - ارشيفية
لوحة كهرباء - ارشيفية

شهد مستشفى أم المصريين في الجيزة، انقطاع التيار الكهربائي عن بعض الأجزاء في المبنى بعد حدوث عطل في لوحة التحكم الرئيسية.

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عطل في التيار الكهربائي بمستشفى أم المصريين في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من مستشفى أم المصريين بانقطاع التيار الكهربائي بصورة جزئية عن المستشفى وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية بسرعة الانتقال وإخطار الأجهزة المعنية.

 

وانتقلت أجهزة حي جنوب الجيزة ومسؤولي طوارئ الكهرباء إلى موقع المستشفى وتم توصيل مولد كهربائي لتشغيل الكهرباء لحين إصلاح العطل، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجار إصلاح العطل في لوحة الكهرباء.

 

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، نقل 5 حالات حرجة بينهم طفل حديث الولادة إلى 3 مستشفيات أخرى لتلقى العلاج.

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