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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

على سقفها.. إصابة 3 أشخاص في حادث مروع بـ المعادي | صور

حادث المعادي
حادث المعادي

أصيب 3 أشخاص في القاهرة، جراء إنقلاب سيارة وتحطم سيارتين في حادث مروري بشارع 306 بمنطقة المعادي.

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إصابة 3 أشخاص في حادث بـ المعادي

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من غرفة علميات النجدة، تضمن ورود بلاغا أفاد بوقوع حادث مروري في شارع 306 بمنطقة المعادي ووقوع مصابين، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى موقع الحادث.

حادث المعادي
حادث المعادي
حادث المعادي 

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة، إلى موقع البلاغ بشارع 306 في المعادي، وتبين تصادم سيارة ملاكي وأخرى نصف نقل وإنقلاب سيارة ملاكي على السقف وإصابة 3 أشخاص جراء الحادث.

تحرر المحضر اللازم وجرى إستكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة في القاهرة.

المعادي القاهرة حادث المعادي انقلاب سيارة مديرية امن القاهرة

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