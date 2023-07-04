نتنياهو: دمرنا البنية التحتية في جنين.. والعملية بداية للسيطرة على المنطقة

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع القناة “14” العبرية، "عملنا ضد البنية التحتية، ودمرنا البنى التحتية بأكملها التي أقيمت منذ سنوات في جنين".

وأضاف "هذا الشيء هو تغيير للوضع، وقد أوضحت أيضًا أن هذه العملية الواسعة في جنين ليست عملية لمرة واحدة، من المفترض أن تكون أيضًا بداية مداخل، وسيطرة مستمرة على المنطقة".

وتابع نتنياهو "لن تكون هناك مدينة ملاذ للإرهاب لا في جنين ولا في أي مكان آخر".