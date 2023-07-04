جبر الخواطر.. بوتين يمنح طفلة مسلمة يومًا لا تنساه في الكرملين.. شاهد

كانت تحلم طفلة مسلمة تدعى رئيسات أكيبوفا بمقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما زار بوتين مدينة دربند في داغستان، حاولت رئيسات الوصول إليه ولكنها فشلت.

ثم انهارت رئيسات في البكاء وقالت: “أريد أن أرى بوتين”، وانتشر فيديو لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

الزيارة

شعر بوتين بالتأثر من رد فعل رئيسات، ثم أجري بوتين مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين وطلب منه التحدث مع رئيسات. وأرسل الرئيس الروسي لها دعوة لزيارة الكرملين مع والديها. حيث استقبلها بوتين في مكتبه بالكرملين.

التفاعل

حظي فيديو بوتين ورئيسات إعجاب المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بإنسانية بوتين وحبه للأطفال. واعتبر بعض المستخدمين الزيارة دليلًا على احترام بوتين للديانة الإسلامية والثقافة الداغستانية.