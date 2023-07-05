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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي بورسعيد يستغيثون بالمسئولين من انتشار السرقات

صدى البلد

أرسل أهالي بورسعيد  شكواهم لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررين من  انتشار السرقات  بمنطقة عمرو بن عبد العزيز بمحافظة بورسعيد.

وقالوا في شكواها نعاني نحن سكان منطقة عمرو بن عبد العزيز تحديدا  في الزهور خلف مستشفى الزهور من كثرة السرقات  للشقق السكنية و عدم احساسنا بالأمان.

 

وطالبوا المسؤولين و محافظ بورسعيد  بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة و انتشار السرقة علي مجال أوسع.


ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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