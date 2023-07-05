عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

سامسونج تقلب موازين الهواتف الذكية بموبايل جديد للشباب بمواصفات فائقة

هاتف سامسونج القادم
هاتف سامسونج القادم Galaxy M34

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات فائقة، كما ستوفر الشركة سعر مناسب ليتوافق مع فئات عديدة من راغبي الشراء، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف قد حصل على شهادات اعتماد تمهيدا لإطلاقه. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 قد يتم إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث من المرجح أن يتم الإعلان عنه بعد غد الجمعة 7 يوليو، مع معالج مميز من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1280. 

 

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy M34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع  Super AMOLED قياس 6.46 بوصة ، ويوفر جودة +Full HD ودقة 1,080 × 2,340 بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش مخصص للكاميرا الأمامية.

 

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy M34  كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، مصحوبًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M34 على بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما سيوفر ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13. 

 

 

 

سامسونج هواتف الشباب والفئة المتوسطة سامسونج Galaxy M34 مواصفات سامسونج Galaxy M34 هواتف سامسونج أحدث هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موقف “بانون”| كولر يطيح بلاعب جديد من الأهلي.. قائمة الراحلين أحدهم بـ8 ملايين دولار

تفوق تكتيكيا.. ملخص فوز وهدف المنتخب الأولمبي أمام غينيا

الأهلي ينهي أولى صفقاته الصيفية| تعرف عليها

في أحضانه.. ظهور صادم لابنة عمرو دياب برفقة صديقها |شاهد

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

17 جنيها دفعة واحدة.. تحريك أسعار السجائر وأقل علبة بـ15 رسميا

رسميا.. فيفا يعلن قرارا جديدا بشأن عقوبة كهربا

ترشيحاتنا

إعلان حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

وسط الانفجار الوشيك.. هل تتكرّر كارثة تشيرنوبل بمحطة زابورويجيا النووية؟

أول بنت مصرية تشرف على موسم الحج في السعودية| صور

100 ألف جنيه عقوبة التبديد|تعديلات بقانون تنظيم المنقولات الزوجية أبرزها التوثيق بالشهر العقاري

للمبتدئين .. 3 خطوات اتبعها لو عربيتك عطلت على الطرق الرئيسية

ابني يسألنى أين الله وما شكله فماذا أقول له؟ ..شاهد رد الإفتاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتوب جريء.. مي حلمي تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

بإطلالة جريئة.. إليسا تثير الجدل في كليب «بتمايل على الـ Beat» |شاهد

بفستان مكشوف.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها على البحر |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير القصب على الريق؟

فيديو

بالأسماء.. خريطة صفقات الأهلي في صيف 2023

فرمان الخطيب.. رحيل 3 لاعبين وموقف إمام عاشور من الانضمام للأهلي

زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل | أول رد رسمي على الأسعار

عاجل.. توجيه تهمة القتل العمد لمرتكب واقعة الدهس بالقاهرة الجديدة| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ