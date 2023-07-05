سامسونج تقلب موازين الهواتف الذكية بموبايل جديد للشباب بمواصفات فائقة

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد للشباب والفئة المتوسطة بمواصفات فائقة، كما ستوفر الشركة سعر مناسب ليتوافق مع فئات عديدة من راغبي الشراء، حيث كشفت أحدث التسريبات أن الهاتف قد حصل على شهادات اعتماد تمهيدا لإطلاقه.

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف سامسونج القادم Galaxy M34 قد يتم إطلاقه خلال أيام قليلة، حيث من المرجح أن يتم الإعلان عنه بعد غد الجمعة 7 يوليو، مع معالج مميز من تصنيع شركة سامسونج من نوع Exynos 1280.

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy M34 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super AMOLED قياس 6.46 بوصة ، ويوفر جودة +Full HD ودقة 1,080 × 2,340 بيكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع نوتش مخصص للكاميرا الأمامية.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy M34 كاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، مصحوبًا بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M34 على بطارية كبيرة سعة 6000 مللي أمبير في الساعة. تدعم الشحن السريع بقوة 25 وات، كما سيوفر ذاكرة عشوائية سعة 6 و 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 13.