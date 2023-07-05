تقديم المساعدة للعسكريين.. مدفيديف: الوقت الحالي قاس

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، الوقت الحالي بأنه قاس، داعيًا حزبه “ روسيا الموحدة” إلى عدم الاسترخاء.

وقال مدفيديف في اجتماع للمجلس العام للحزب: "الوقت الذي نعيش فيه قاس للغاية. أطلب منكم عدم الاسترخاء لكن بالطبع لا تيأسوا".

وأشار إلى أنه لم يكن من المتصور قبل عدة سنوات أن يتم بحث قضية تقديم المساعدة للعسكريين وسكان المناطق الحدودية المتضررة من القصف في اجتماع للمجلس العام للحزب.

وفي وقت سابق، أكد مدفيديف، استعداد بلاده للتوصل إلى "تسوية معقولة"؛ للخروج من الأزمة الدولية الحالية، بشرط أخذ مصالح روسيا في الاعتبار.

وقال مدفيديف أمس الاثنين "نحن مستعدون للبحث عن حلول وسط معقولة، كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا، ولكن مع فهم عدد من النقاط الأساسية".

وأضاف أن "مصالح روسيا يجب أن تؤخذ في الاعتبار إلى أقصى حد، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من المناهضين لروسيا، وإلا فإن كل شيء سينتهي بشكل سيء للغاية عاجلا أم آجلا".