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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد التحذير من «الاسبرتام».. ما هي خطورة المشروبات الغازية؟.. تفاصيل

المشروبات الغازية
المشروبات الغازية

‏قال الدكتور حسين خالد، عميد معهد الأورام الأسبق، إن مادة الاسبرتام تستخدم منذ عام 1960 وتم تسريب بعض التقارير أن هذه المادة قد تسبب سرطان قبل إقرار ذلك بشكل رسمي.


‏وتابع حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مساء "dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المادة  تستخدم في كل شيء خالٍ من السكر أو قليل السكر مثل المشروبات الغازية الدايت والحلوى و"الجاتوه" وأنواع كثيرة من الأكل وهي منتشرة انتشارًا كبيرًا.

 

تسبب السرطان

 

وأضاف أن هناك دراسات منتشرة تقول إن هذه المادة لكي تسبب السرطان يجب على الإنسان شرب حوالي من 24 إلى 36 مشروبًا غازيًا “دايت” ولا يوجد أي إنسان يشرب هذه الكمية.

الأسبرتام مادة الاسبرتام السرطان الدكتور حسين خالد DMC رامي رضوان المشروبات الغازية

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