بعد التحذير من «الاسبرتام».. ما هي خطورة المشروبات الغازية؟.. تفاصيل

‏قال الدكتور حسين خالد، عميد معهد الأورام الأسبق، إن مادة الاسبرتام تستخدم منذ عام 1960 وتم تسريب بعض التقارير أن هذه المادة قد تسبب سرطان قبل إقرار ذلك بشكل رسمي.



‏وتابع حسين خالد، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج مساء "dmc"، تقديم الإعلامي "رامي رضوان"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذه المادة تستخدم في كل شيء خالٍ من السكر أو قليل السكر مثل المشروبات الغازية الدايت والحلوى و"الجاتوه" وأنواع كثيرة من الأكل وهي منتشرة انتشارًا كبيرًا.

تسبب السرطان

وأضاف أن هناك دراسات منتشرة تقول إن هذه المادة لكي تسبب السرطان يجب على الإنسان شرب حوالي من 24 إلى 36 مشروبًا غازيًا “دايت” ولا يوجد أي إنسان يشرب هذه الكمية.