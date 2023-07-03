شعبة الأدوية: إيقاف المشروبات الغازية نهائيا حال ثبوت وجود مادة مسرطنة

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية على إعتزام منظمة الصحة العالمية في منتصف يوليو ، تحديد مادة "الأسبارتام" أحد أشهر الكحليات الصناعية في العالم، على أنها مادة مسرطنة محتملة، قائلاً : " مافيش إحصائيات لحجم إستخدام المادة في مصر لانها مادة لاتباع في منتجات في الصيدليات فقط لكن في مشتقات اكل وشرب مثل المشروبات والمأكولات منزوعة الدسم زيرو كالروي".

في حال إقرار منظمة الصحة العالمية أن Aspartame مادة مسرطنةسيكون قراراً إلزامياً



أوضح خلال مداخلة برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON :"أنه في حال إقرار المنظمة ذلك فيعتبر القرار إلزامياً قائلاً : " في حال إقرار منظمة الصحة العالمية أن الاسبرتام مادة مسرطنة فإن قرار منظمة الصحة العالمية فيها شبه إلزام تأكيدي لانها تتعلق بصحة وحياة الناس"،موضحاً أن حملة الوعي ضرورية في هذه المرحلة وحال إقرار القرار قائلاً : " الوعي الإعلامي مهم خاصة أن هناك بدائل للاسبرتام مثل الاستيفيا وغيرها متوفرة وهي أفضل في الطعم واقل في الاضرار ولم يثبت أنها تنتج ضرراً ".

يجب على شركات المشروبات الغازية البحث عن بدائل أكثر اماناً من الان

واصل : " طالما هناك كلام قوي وصياغة الكلام بلهجة شديدة وأنه لن يتم نشر اي أخبار إلا بعد الاجتماع يوم 14 يوليو فعلى الكبرى في المياه الغازية أن تعمل من الان تعمل على بدائل أقل ضرراً من الان "

وكانت الوكالة الدولية لبحوث السرطان والتابعة لمنظمة الصحة العالمية قد اكدت إنها بصدد الإعلان عن مادة اسبرتام Aspartame مادة مسرطنة يجب التوقف عن استخدامها. في ‘جتماعات المنظمة في 14 يوليو القادم ".