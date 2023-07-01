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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تحذير الصحة العالمية.. مادة خطيرة موجوة في مشروب تسبب السرطان

المشروبات الدايت
المشروبات الدايت

أعلنت منظمة الصحة العالمية  أنها بصدد إعلان مادة الأسبارتام التي تستخدم في تحلية المشروبات الدايت ، و التي تضاف إلى آلاف المشروبات الغازية والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، انها مادة مسرطنة ، ونشرت الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) إصدار تحذير بشأن مخاطر الأسبارتام ، وقالت ان  الخبراء  درسوا أكثر من 1300 بحث، فتوصلوا إلى استنتاج خطير وهو أن هذه المادة  قادر على إثارة الأورام في جسم الإنسان.. نرصد في هذا التقرير ما هي مادة الاسبارتام واهم المنتجات التي تحتوي هذه المادة ومخاطرها علي جسم الانسان وفقا لموقع MedlinePlus

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ما هو الأسبارتام ؟

الأسبرتيم محلي صناعي شديد الحلاوة خالٍ من السعرات الحرارية يستخدم بشكل واسع في أكثر من 5000 منتج في العالم أجمع ، ويعد الأسبارتام أحد أكثر أنواع المحليات الصناعية - ذات السعرات الحرارية القليلة - شيوعا حول العالم، حيث يتم استخدامه كبديل للسكر في العديد من المنتجات الغذائية من أطعمة ومشروبات مختلفة، بجانب استخدامه بالعديد من الأدوية أيضا.


ما هي استخداماته؟ 
أشهر استخدامات الأسبارتام التي نعرفها هي تحلية المشروبات الغازية التي تستخدم في الحمية، كما أنه قد يوجد في بعض المنتجات الأخرى في بعض أغذية الحمية، وهو يباع منفصلا لتحلية الشاي والقهوة والمشروبات الأخرى.


وهو محلٍّ قوي، إذ تبلغ حلاوته 220 ضعف حلاوة السكر أي ان الملعقة الواحدة مثلا من الأسبارتام تعطي حلاوة تعادل 220 ملعقة من السكر الأبيض "السكروز أو سكر المائدة".

 

أين يوجد الأسبارتام

أشهر المنتجات التي تحتوي على الأسبرتام هي

- المشروبات الغازية الدايت- مشروبات الصودا الخالية من السكر- العصائر قليلة السكر- الحلويات الخالية من السكر- محليات القهوة منخفضة السعرات الحرارية
-الزبادي قليل الدسم

 

ما هي اضرار ومخاطر الاسبارتام علي الجسم ؟

هناك صلة بين مادة الأسبارتام والعديد من الأمراض منها:
السرطان
الصداع
الاكتئاب
اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط
الدوخة
زيادة الوزن
العيوب الخلقية
الذئبة
مرض الزهايمر
التصلب المتعدد.

⁃ الأسبارتام ضار بشكل خاص بالنسبة للمصابين بمرض السكر لأنه يجعل مستويات السكر في دماء المصابين بالمرض خارج حدود السيطرة، مما يؤدي إلى دخولهم في غيبوبة! أو في أخف الحالات يؤدي إلى النسيان وتشوش الذهن وضعف البصر.

⁃ والأسبارتام سام للجسم، فعند هضمه يتم تمثيله إلى حمضين أمينيين هما فينا لألين وحمض الأسبرتيك والميثانول. ويعتبر الميثانول مادة شديدة السمية حتى عند استهلاكه بمقادير ضئيلة.

⁃ الأسبارتام وراء أكثر من 75٪ من حالات حساسية المواد المضافة للأطعمة التي سجلتها الإدارة الأمريكية للعقاقير والأطعمة ، وأكثر أمراض التسمم بالميثانول انتشاراً هي المشاكل التي تصيب العينين مثل ضبابية البصر ومحدودية مجال الرؤية وتلف القرنية وكف البصر.

⁃ هناك أكثر من 90 تأثيرا سلبيا يسببها تناول الإسبرتيم منها الدوخة وتنميل الأطراف وتشنج العضلات وزيادة الوزن والحكة والشعور بالتعب والأرق والنسيان وضعف البصر والسمع ورنين الأذن واضطراب دقات القلب وضيق التنفس والكآبة وآلام العضلات.

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