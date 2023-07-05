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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم العقوبات.. رئيس الوزراء الروسي: اقتصادنا يواصل التعافي

رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي

أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم الأربعاء، أن اقتصاد روسيا يتعافى، موضحَا أن أساس هذا التعافي هو تحسين رفاهية السكان.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ميشوستين، خلال اجتماعه مع الرئيس فلاديمير بوتين: "كل هذا يدل على التحسن في الوضع الاقتصادي، وعلى أن الناس بدأوا يحصلون على دخل أعلى. وبالمناسبة، كما تضعون المهمة لنا، فإن الأساس هو زيادة دخل السكان".

وأشار إلى أن معدل البطالة في روسيا يبلغ 3.1 - 3.2 في المئة، مستطردًا: "حسنًا، وسوق العمل. هنا تعرفون الوضع جيدًا. فلنقل إنه تاريخيًا، معدل البطالة يبلغ 3.1-3.2 في المئة".

وأضاف ميشوستين: "أعتقد أنه سيتم الوفاء بجميع المهام، والأهم من ذلك، أنا متأكد من ذلك. سيتم الوفاء بجميع الالتزامات الاجتماعية".

من جانبه، أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الأربعاء، عن أمله في حل جميع المهام المطروحة، مؤكدًا أن النتائج الاقتصادية لروسيا أفضل من المتوقع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين: "لدينا نتائج أفضل من المتوقع حتى الآن، بشكل حذر نقول ذلك".

وأضاف: "أنها أفضل من التوقعات. هذا يعطينا الأمل في أننا سنحقق جميع المهام التي وضعناها على الأقل".

يأتي ذلك وسط فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية ودول أخرى عقوبات اقتصادية أحادية، على عدد من دول العالم، على رأسها روسيا وإيران وفنزويلا وبيلاروسيا، وشركات وأفراد صينيين، وغيرها.

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