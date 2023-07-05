بعد تألقه.. مصطفى شوبير يوجّه رسالة قوية لـ حمزة علاء

أشاد اللاعب مصطفي شوبير باللاعب حمزة علاء، بعد تألقه في مباراة المنتخب الأوليمبي أمام غينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.

وكتب مصطفي شوبير: أحسن لاعب في المباراة وأحسن حارس في البطولة حمزة علاء .

وكان قد تغلّب المنتخب الأولمبي على نظيره منتخب غينيا بهدف دون رد في مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما التي أقيمت على ملعب طنجة فى المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأحرز محمد شحاتة هدف المنتخب الأوليمبي في الدقيقة 8 في شباك غينيا.

وتأهل المنتخب الأوليمبي إلي أولمبياد باريس 2024 ونهائي كأس أمم أفريقيا والذي سيواجه منتخب المغرب بعد تغلبه على مالي.

حارس المنتخب الأوليمبي رجل مباراة غينيا

وحصل حمزة علاء على رجل مباراة المنتخب الأولمبي وغينيا في نصف نهائي بطولة أفريقيا تحت 23 سنة.